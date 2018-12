PROGOVORIO OTAC TRAGIČNO STRADALE DEVOJKE: Ubio mi je dete, razrušio dom, a sada morbidno laže! Gde je tu pravda?

Otac stradale 18-godišnjakinje govorio je o užasnoj sudbini koja je zadesila njegovu porodicu tog kobnog 29. juna ove godine.

Supruga mu je teško obolela, a ni sin se ne miri sa smrću sestre pa i danas prolazi kroz teške traume.

"O ženi i sinu ne mogu ni da govorim. Ali, ono što sam doživeo prekjuče u sudnici, bilo je teže nego onaj dan kada su javili da je Ajla poginula. Ćutao sam pet meseci. Ovo je prvi put da govorim o paklu kroz koji prolazimo. Ejubović mi je ubio dete, razrušio dom, a sada morbidno laže", započinje tužnu priču nesrećni otac.

Opisuje kako je prekjuče u sudnici očekivao da će u Ejuboviću proraditi ljudskost.

" Mislio sam, pogledaće me u oči, pokajaće se i reći: 'Desilo se tako, izvinite ljudi...' Ali ne, umesto pokajanja, on morbidno laže, gleda me oči i smeje se. Ja više života nemam. Ništa nemam. Sve mi je uzeo. Sve. U jednom danu. Uništio nam je živote", ogorčen je Ibrica.



Dok se pita gde je pravda, nastavlja s teškim uzdahom: "Pa zamislite tu konstrukciju da je moja ćerka uzela volan i faktički ubila sama sebe. Zamislite koliko ta osoba mora biti bolesna da izjavi tako nešto. On se vodi onim: 'Mrtva usta ne govore.' Zašto je onda tražio sporazum o priznanju krivice? Zašto sada laže? Zašto se igra našim životima? Zašto se Ejubović mesecima branio ćutanjem, a odjednom onda okrenuo ploču", nabraja nesrećni otac pitanja bez odgovora.

Na kraju podseća na snimke nesreće.

"Pa tu su veštaci, kamere. Na snimku se sve vidi. Čovek nije kočio. Dete mi je ubio na pravdi Boga, a onda mi se smeje u lice. Znam da moju Ajlu više ništa ne može da vrati, ništa. Samo smirenje od Alaha tražim, ali na laži neću pristati. Neću dati da se igra našom teškom sudbinom", poručuje Fikret Ibrica.



Ogalsio se i Sabahudin Neradin, otac poginule Nađe Neradin, koji je takođe ogorčen na prekučerašnje tvrdnje Ejubovića, koje smatra nadasve licemernim, bezobraznim i bahatim.

"Gledamo ga, smeje nam se u lice. Ubio nam je decu, a njemu je do smeha. Pa da ga osude na 100 godina, decu nam ne mogu vratiti. Ne mogu nam živote vratiti. Mir. Ništa mi više nemamo. Ali, ne zaslužujemo da nam lažu, da nam se smeju", kaže Neradin.

