MONSTRUM KOJI JE ZAKLAO DECU U BIHAĆU NA FEJSU SE PREDSTAVLJAO KAO BRIŽAN OTAC: Tata je jedini prijatelj koji se čuva do kraja života! (FOTO)

Monstruozan zločin izvršio je Admir Sović (37), koga je navodno supruga Leila pre dvadesetak dana ostavila.

Prema nezvaničnim informacijama, on je putem drugih ljudi molio da se vrati. Ali ona nije želela i to je dovelo do ove stravične tragedije.

Navodno je prijatelju najavio šta će da uradi, a i supruzi je rekao da će ubiti decu i sebe ako ga ostavi.

Policajac koji je prvi ušao u stan zatekao jeziv prizor. Najmlađe dete imalo je svega dve godine, ćerkica pet, a najstariji sin je išao u treći razred osnovne škole.

Najmlađi A. S. u oktobru je napunio dve, nije jadničak ni znao da živi.

Otac Admir Sović (37) tada mu je na društvenim mrežama napisao ovako:

"Dragi sine, danas je tvoj dan, srećan ti rođendan, da mi budeš živ, zdrav i veseo, takav kakav jesi da te dragi Alah čuva, da ti sreću podari."

Devojčica N. A. šest godina je trebalo da napuni za tačno sedam dana.

Najstarijem A. S. u januaru je otac poželeo puno sreće:

"Sine dragi, dan po dan i evo Bogu hvala i punih 7 godina ti danas puniš. Budi mi pametan kao što si do sada i neka te sreća prati. Srećan ti rođendan, sine dragi."

Zvao ga je “vrednom dušom babinom”.

"Bilo mi je žao kada su neki ljudi otišli bez razloga iz mog života, sada mi je žao što nisu otišli ranije", ovo je na svom profilu na Fejsbuku Admir napisao 23. novembra u sitnim noćnim satima.

Verovatno je to bila njegova poruka supruzi koja je moguće te večeri spakovala kofere i otišla, jer samo tri dana kasnije objavio je da traži ženu za čuvanje dece u Bihaću. Dodao je da plaća po dogovoru.

Za Dan očeva objavio je da je "tata jedini prijatelj koji se voli i čuva do kraja života".

Ispod te objave kao i nekih drugih tokom cele večeri zgražavaju se i tuguju njegovi prijatelji, ali i nepoznati komentatori:

"Đubre jedno, eto kako si ih sačuvao, bolje bi bilo da ih je sam vrag čuvao, nego ti, manje bi patili", glasi jedan.

Poslednja zajednička objava majke i oca je iz septembra, kada su u novu školsku godinu ispraćali najstarijeg sina.

Kurir.rs/ Jutarnji.hr

Foto: Printscreen/ Facebook

Kurir

Autor: Kurir