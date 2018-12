DODIK POSLE SUSRETA SA AMERIČKIM ZVANIČNIKOM: Da li smo Saliven i ja bili na istom sastanku?!

"Prilikom današnjeg razgovara Salivena s članovima Predsedništva BiH nije bilo reči o bilo kakvim pozivima na secesiju ili o uspostavljanju trećeg entiteta niti o još o mnogim stvarima koje je Saliven pominjao na konferenciji za novinare u Sarajevu. Sada se pitam da li smo on i ja danas bili na istom sastanku", rekao je Dodik.

On je to kazao komentarišući Salivenovu izjavu da je cilj njegove posete BiH bio da političkim liderima i građanima prenese opredeljenost SAD za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, kao i da naglasi da se pozivi na secesiju ili uspostavljanje trećeg entiteta narušavaju duh i slovo Dejtona.

Navodi se da je Dodik naglasio da je Saliven na sastanku sa članovima Predsedništva BiH mogao jasno da čuje, između ostalog, da u BiH ne postoji konsenzus za ulazak BiH u NATO, kao i da je Narodna supština Republike Srpske donela Rezoluciju o vojnoj neutralnosti.

Dodik je ocenio da je zanimljivo da to Saliven nije pominjao na konferenciji za novinare.

"A ako je neko insistirao na poštovanju Dejtonskog sporazuma i to slova tog sporazuma, a ne duha, onda sam to sigurno ja. To sam radio sve vreme i kao predsednik Republike Srpske i radiću dalje, posebno sada kao predsedavajući Predsedništva BiH", poručio je Dodik.

Sankcije koje su Sjedinjene Američke Države izrekle predsedavajućem Predsedništva Bosne i Hercegovine, Miloradu Dodiku, ostaju na snazi, potvrdio je ranije danas zamenik državnog sekretara SAD Džon Saliven, koji se u Sarajevu sastao sa članovima Predsedništva BiH.

"Sastao sam se sa predsedavajućim Dodikom i druga dva člana Predsedništva, jer poštujemo tu instituciju. Poštujemo demokratiju i odluku građana da izaberu članove Predsedništva, ali to ne menja status Dodika kada su sankcije u pitanju", rekao je Saliven.

