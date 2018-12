PROGOVORIO BRAT ŽENE KOJOJ JE MUŽ ZAKLAO TROJE DECE: Kad vidi moje mališane tu je kraj, POTPUNO SE GUBI! Morali smo da je smeštimo na PSIHIJATRIJU! Pogasio sam sve profile da ne čitamo gadosti! (FOTO)

Majka je trenutno na lečenju zbog teškog emotivnog šoka. Porodica Begić pre doživela je neopsivu tragediju. Otac je sinove od 9 i dve godie i petogodišnju ćerkicu brutalno ubio, a onda se obesio. Ahmir, Nejla i Ajlan su sahranjeni, majka Lejla je od srede na lečenju. Mersudin Begić, Lejlin brat, odlučio je da progovori kako bi, kako kaže, zaustavio ludilo koje se širi na društvenim mrežama i na taj način pokušao pomoći sestri.

Lejla je do jučer bila u nihovoj porodičnoj kući u cazinskom naselju Skokovi, a Mersudin kaže da joj je posebno teško kada vidi njegovu decu.

"Imam dvoje dece, a kada ih moja sestra vidi tu je kraj. Potpuno se slomi i izgubi. Teško joj je, razumijem. I meni je najteže kada ih Lejla vidi", ispričao je mlađi Lejlin brat za Dnevni avaz.

foto: Facebook/Avaz.ba

Vređaju ga, kaže, lažni komentari o njegovoj sestri na društvenim mrežama. Zbog toga je odlučio da izbriše sve profile.

"Sve su to priče rekla-kazala. Ovaj nešto izmisli, drugi doda, treći... Ode to daleko. Ljudi ne razumiju da će to doći do nas i da pored tragedije koja nas je pogodila moramo još da slušamo i čitamo te gadosti", kaže Mersudin.

Ne može kaže da razume kako iko može da traži racionalno objašnjenje za ono što se dogodilo njegovim nećacima i nećakinji. Danas je najlakše napraviti profil i praviti se pametan. Zadirati u nečiji život, mešati se. Svako može da komentariše kako god i što god želi. Sada da ja nešto ganjam pravdu, da idem da tražim ko je i šta pisao, nema smisla. Samo sebi stvaram dodatni pritisak na svu bol koja je zadesila našu porodicu", dodaje.

Najvažnije mu je da on i stariji brat Nihad budu snaga njihovoj sestri Lejli, ali i roditeljima koji prolaze kroz pakao. Mole ljude da ih puste na miru da biju svoje bitke.

"Bijemo svoje bitke. Ljudi, pustite nas! Jednostavno, svima nam je teško. I svakoj normalnoj osobi to nije bilo jednostavno ni da čita. I kada očekuješ saosećanje od društva, neku podršku, ljudi te napadaju. Napadaju moju sestru. Samo ona zna koliko je sve to bolno i kako ovo sve preživeti. Ja sada ne mogu da se zatvorim kada im trebam više nego ikada", objašnjava Mersudin, koji je inače zaposlen u Sarajevu, ali je zbog tragedije odlučio do daljnjega bude

u Cezinu uz porodicu.

Na pitanja o tome kako mu je sestra kaže da su "jaki svi zbog nje".

foto: printscreen Facebook

"Trudimo se da joj malo skrenemo misli, iako ni mi nismo svesni i u šoku smo. Nitko od nas ne veruje da se to dogodilo", dodaje Mersudin Begić.

Lekari bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću preporučili su porodici da Lejla bude zbrinuta na psihijatriji zbog teškog stanja i svakodnevnih emotivnih slomova. Ljudima koji komentarišu njihovu situaciju na društvenim mrežama poručuje samo jedno: "Pustite nas na miru! Ljudi, ovim putem vas molim da mojoj sestri i našoj porodici ne dosipate so na ranu", poručio je na kraju Mesrudin Begić za Dnevni avaz.

Kurir.rs/Dnevni avaz

Foto printscreen Dnevni avaz/Facebook

Kurir

Autor: Kurir