ARAPI SVE VIŠE ZAOBILAZE BiH: Nadležni ne brinu, u sve većem broju ih menjaju KINEZI

Ovakav trend zabeležen je još početkom godine. Prema tim podacima, u Bosnu i Hercegovinu je u prvih pet meseci ušlo 17.840 turista iz arapskih zemalja. U odnosu na isti period lani, to je manje za skoro deset odsto.

Najveći pad broja dolazaka zabeležen je iz Bahreina, Kuvajta, Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE). Da se taj trend nastavio, potvrdio je Slobodan Ujić, direktor Službe za poslove sa strancima.

"Neki pad jeste, ali ćemo tačne podatke imati krajem godine, kad budemo sastavljali izvještaj. Tada ćemo tačno znati koliki je to procent", navodi Ujić.

O razlozima manjeg dolaska Arapa u BiH nije mogao da govori, ali ističe da se destinacije turista i poslovnih ljudi menjaju.

On, ipak, dodaje da to što je turista i dolazaka iz arapskih zemalja ove godine manje, ne mora da znači da će se tako i nastaviti. "Videćemo šta će se dešavati. Nema tu pravila. Oni menjaju destinacije. Traže druge lokacije za odmor i investicije. A možda se njihov broj i poveća do kraja godine ili već iduće", zaključio je Ujić.

Dok je Arapa sve manje, Ujić ističe da je evidentna “navala Kineza”.

"Imamo ogromno povećanje dolazaka Kineza, ne samo turista. Kineske kompanije dolaze, žele da investiraju i neke su već investirale. Nekoliko je milionskih investicija o kojima se malo priča. Osim toga, mi mnogo izvozimo u Kinu", kaže on.

