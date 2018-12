KUSTURICA O PROTESTIMA U BANJALUCI: Država mora da štiti sebe, a da pravdu pronalazi znatno brže

"Svaka od tih akcija je komplikovana. Država brani sebe, što je prirodno, od tih ljudi koji se pojavljuju i pokušavaju da psovkama, najružnijim pretnjama koje postoje, dovedu u pitanje državu, a takozvana opozicija, sistem obaveštajnih službi, koji nije takozvani u ovom slučaju već je vrlo dobro organizovan da do kraja isplanira dezintegraciju bilo kog pokušaja da se država očuva", komentariše Kusturica nedavna dešavanja u Banjaluci.

"Dakle, između pravde i zakona postoji ogromna rupa, i to ne samo kod nas. U ovom slučaju to što je u pitanju smrt jednog deteta zapravo stvar čini jako komplikovanom, ali se nadam da će oni taj čvor da razreše i da će država da bude ono što treba da bude. Država mora da u ime zakona štiti sebe, a da pravdu pronalazi nadam se brže nego što je to do sada bilo", ističe poznati reditelj.

Kurir/M.C.

Foto: Printscreen Youtube

