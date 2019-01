SMRTONOSNA BOLEST SE POJAVILA U BUGOJNU: Dve bebe zaražene bakterijskim meningitisom, sve se krije od javnosti?!

Kako piše Bugojno-danas.info, redakcija ovog portala dobila je poruku o širenju ove infekcije u ovom gradu, no ističu da se opasna bolest krije od javnosti.

Kako se navodi u poruci, u Sarajevu u bolnici leže dve bebe zaražene ovom bolešću.

"Poštovani, javljam vam se povodom jedne ozbiljne i opasne teme. U pitanju je zaraženost bakterijom meningokoke (meningitis) u Bugojnu. U Sarajevu sada leži beba od 6 meseci koja je meni bliska, a koja je zaražena tom bakterijom", navodi se u poruci.

Osim toga, osoba ističe da najviše pacijenata s ovom bolešću dolazi upravo iz Bugojna.

"U infektivnoj bolnici na Koševu su nam rekli da najviše pacijenata s tom bakterijom dolazi iz Bugojna i da je Bugojno trenutno najzaraženije područje. Ja sam se malo raspitao ko je sve to imao u poslednje vreme i došao sam do 10 dece od kojih je dvoje smrtno završilo. Molim vas, poduzmite nešto da se ovo počne istraživati jer su ovo većinom bebe i predškolska deca. Ne daj Bože da se to uvuče u škole, to bi bila katastrofa. I što treba naše doktore bolje uputiti jer najviše greše što na vreme to ne otkriju i zavlače pacijente pa je puno teže izlečenje i posledice su daleko veće. Ovo se sve krije od javnosti. Sigurno će se još porodica javiti koje su ovo prošle, a, takođe, možete sve podatke dobiti od infektivne bolnice u Sarajevu i Zenici (tamo šalju pacijente iz Bugojna)", navodi se u poruci koju je primila redakcija ovog portala.

Beba koju spominje sagovornik se navodno nalazi u prinudnoj komi i u kritičnom je stanju, no potvrde s infektivnih odeljenja u Zenici i Sarajevu o ovom slučaju ili o širenju bolesti nije bilo.

Bolest se prenosi s čoveka na čoveka, kijanjem ili kašljanjem.

Kurir.rs/ Bugojno-danas.info

Foto: Profimedia/ Ilustracija

Kurir

Autor: Kurir