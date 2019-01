SIRIJSKI ISLAMISTI BEZBEDNI U BiH Galijašević: Postoji 100 sigurnih kuća za njih, a ne ukidaju ih i zbog stvaranja HAOSA U SRPSKOJ!

"Paradžemati služe za prikrivanje povratnika sa sirijskog ratišta. Očigledno je da poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović nije imao nameru da ukida paradžemate, nego je samo težio da imovinu tih paralelnih džemata stavi pod kontrolu Islamske zajednice", kaže Galijašević.

On smatra da je težnja Kavazovića bila samo da finansije paradžemata, takozvane vakufe, stavi pod kontrolu, kao i da Rijaset bira verske službenike koji će službovati u paradžematima.

Prema njegovim rečima, hodže i ne mogu rešavati to složeno bezbjednosno pitanje, koje je bilo na čekanju, sve dok postoji trenutna bezbednosna konstelacija u Sarajevu i dok god je Osman Mehmedagić Osmica na čelu Obaveštajno-bezbednosne agencije, a Dragan Mektić na čelu Ministarstva bezbednosti.

"Nisu postojale nikakve namere da se to pitanje ozbiljno tretira. Reis je poslao i Nusreta Avdibegovića na čelo banjalučkog Mešihata, iako je on tokom rata dočekao prvog mudžahedina u BiH, šeika Abdel Aziza Barbarosu. To govori da se u Sarajevu nije odustalo od radikalnih opcija, da je Sarajevo antievropska kasaba puna mržnje i da će Repubilka Srpska u narednom periodu imati posebno teške političke bitke", rekao je Galijašević.

On je dodao da u BiH, prema izveštaju Islamske zajednice, i dalje deluje 21 paralelni džemat koji nisu stavljeni u sistem. "Džemat je verska floskula i ne znači ništa. Međutim, ako govorimo o naseljima i pojedinim nelegalnim veskim objektima, govorimo o najmanje 100 naselja u kojima deluju nezakoniti i neprijavljeni verski objekti u kojima postoji zajednica radikalnih vjernika", rekao je Galijašević.

Srna je juče objavila da Kavazović još nije ukinuo paradžemate koji se pre tri godine nisu priklonili legalnoj Islamskoj zajednici, zbog čega postoji sumnja u njegovu stvarnu nameru ukidanja ilegalnih džemata. Iako je Kavazović vehabijama u 64 paradžemata dao rok do 1. marta 2016. godine da se integrišu u Islamsku zajednicu, to se nikada nije desilo.

U posedu Srne je i fotografija na kojoj se vidi Kavazović u društvu jednog od najtraženijih svjetskih terorista Nusreta Imamovića u vehabijskoj zajednici Gornja Maoča u vreme dok je Kavazović bio glavni muftija u Srebreniku, opštini kojoj pripada Gornja Maoča.

