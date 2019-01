DODIK: Nama su svi gosti dragi, uzvratićemo Hrvatima kad budu slavili svoje praznike!

Što se ambasadora Hrvatske u BiH, Ivana Del Vekija tiče, Dodik je rekao da on nije bio ni na jednom od prijema koji su održani toga dana povodom Dana Republike Srpske.

"Nama su dragi svi gosti koji dođu i zahvalan sam ljudima koji su tu bili. Koliko znam, ambasador nije bio ni na prijemu odlikovanja kod predsednice, nije bio ni na defileu, ni na akademiji, a negde ranije smo se dogovorili da se vidimo toga dana u Banjaluci", rekao je Dodik.

On je dodao da se tek negde na kraju prijema susreo sa Del Vekiom.

"Kako to neko tumači, to je njihova stvar. U svakom slučaju, veoma sam zadovoljan i zahvalan sam gospodinu Čoviću što je bio sa ljudima iz hrvatskog naroda i mislim da to zaslužuje našu pažnju", poručio je Dodik, prenela je sarajevska N1 tv.

Dodik je rekao da će zvaničnici iz Republike Srpske "uzvratiti Hrvatima na njihov poziv kada budu obeležavavali važne narodne praznike".

"Mi ćemo tada biti sa njima, bez obzira na to što imamo mnogo neraščišćenih istorijskih pitanja. U tom pogledu ne vidim nijedan problem", kazao je Dodik.

Predsedavajući Predsedništva BiH je primetio da je u svemu tome video orkestrirani napad na one koji bili na svečanosti.

"Još jednom sam zahvalan gospodinu Čoviću. Mislim da je to deo njegovog opredeljenja da gradi dijalog sa narodima u BiH", kazao je Dodik.

