CVIJANOVIĆEVA KRITIKOVALA KOMŠIĆA I DŽAFEROVIĆA: Oni blokiraju evropski put BiH

Ona je komentarišući izjavu Džaferovića da on i Komšić ništa ne uslovljavaju već traže poštovanje zakona, rekla da oni ne bi blokirali primenu izbornih rezultata niti imenovanje kandidata za predsedavajućeg Saveta ministara da poštuju zakone.

Prema njenim rečima, Džaferović i Komšić su svesno blokirali sve procese, nastojeći da u Savetu ministara zadrže svog predsedavajućeg i ministre iz Republike Srpske čije su partije gubitnici na proteklim izborima.

"Osim toga, oni na sastancima sa predstavnicima EU uporno delegiraju pitanje aktiviranja Akcionog plana za članstvo u NATO kao preduslov za kretanje ka EU, a oni im to ne potvrđuju, jer to i nije uslov. Neki visoki funkcioneri EU su im čak i rekli da to i nije pitanje za njih i da ga bespotrebno delegiraju", rekla je Cvijanovićeva.

U utorak će se u Sarajevu održati sednica Saveta ministara na kojoj će se razmatrati predlog godišnjeg nacionalnog programa BiH.

