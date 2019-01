BOSANAC I POLJAKINJA OSVAJAJU SVET BICIKLIMA: Putuju zajedno od 2011. godine, a šokiraće vas budžet kojim raspolažu!

Biciklima proći kroz Nacionalni park Durmitor za pet dana, uživati na tajlandskim plažama, spavati pod vedrim nebom u Nepalu, planinariti u Kirgistanu - sve su to Anel i Dagna već prekrižili sa svoje liste želja.

Anel Ramić i Dagna Levandovska sebe opisuju kao zaljubljenike u prirodu. Anel je po zanimanju specijalni pedagog, radi kao učitelj jezika i ljubitelj je planina i planinskih sportova. Zanimaju ga vrtlarstvo, budizam, pa i razvijanje pite.

Dagna dolazi sa juga Poljske, magistar je međunarodnih odnosa i radila je za institucije Evropske unije. Kaže da se najbolje oseća daleko od civilizacije, u planini. Šaljivo dodaje da uživa u dobroj piti kad je muž razvije.

"Upoznali smo se u Brčkom 2011. godine, volontirali smo u istoj organizaciji za promociju omladinskog razvoja. Živeli smo skupa u BiH, Armeniji i Poljskoj i proputovali hiljade kilometara, o čemu pišemo na našem blogu “Mali svijet” – ispričao je Anel.

Zajednička lutanja svetom počela su pre osam godina, najpre kratkim izletima u prirodu, a kasnije su proveli sedmice istražujući Evropu, Kavkaz, Tursku, Iran i Maroko. Najduže putovanje trajalo je 10 meseci.

"Trudili smo se da putujemo s najmanjim mogućim troškovima pa smo uglavnom autostopirali i pešačili, spavali kod ljudi koje bismo našli na mrežama za putnike, poput Couchsurfinga. S vremenom smo naučili mnogo o sebi pa je stil naših putovanja prirodno evaluirao. Shvatili smo da želimo biti maksimalno samostalni, provoditi vreme u prirodi umesto u gradovima i kretati se uz pomoć vlastitih mišića. Pokazalo se da je putovanje biciklima idealno", rekla je Dagna.

Kad nisu na ulici, rade i štede, trenutno su u poljskom gradu Vroclavu, pažljivo prateći svoje troškove i pokušavajući da ih svedu na minimum.

Dagna i Anel fascinirani su Azijom i neke od dražih uspomena vežu ih upravo za ovaj kontinent. Krajolici severne Indije u Ladaku i Spiti učinili su da se osete kao da su na drugoj planeti, a oduševilo ih je gostoprimstvo Iračana. Tvrde, međutim, da ne treba nužno otputovati na drugi kraj sveta u potrazi za bajkovitim vidicima i prijatnim ljudima.

"Imali smo jedno takvo iskustvo na obroncima Bjelašnice, tačnije u selu Džepi, gde nas je ugostio stariji bračni par. Tako srdačni i dobronamjerni ljude sreću se zaista retko i to su nam najdraže uspomene sa putovanja", dodao je Anel.

Tokom putovanja u Kambodžu, radili su i u sirotištu, a posao su našli preko servisa za putnike HelpX i Workaway, na kojima je moguće naći smeštaj i hranu u zamenu za nekoliko sati rada dnevno.

"To je zasigurno bio način da se udubimo u društvenu situaciju Kmera i saznamo mnogo toga što običnim posećivanjem turističkih atrakcija nikad ne bismo mogli. Nije to jedino mesto gde smo volontirali. Ne bismo hteli zvučati kao neki sanjari koji na taj način popravljaju svet, jer to nismo, ali sviđa nam se takav način razmene energije između ljudi, a usput čovek svašta nešto nauči", objasnili su.

Mali budžet i internet

"Još nikad na našim putovanjima nismo sreli nekoga iz BiH. Novac nije dobar izgovor kad imamo mogućnosti koje danas pruža internet. Može se putovati i sa malim budžetom", poručili su Anel i Dagna.

