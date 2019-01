DODIK PRED ODLAZAK U BRISEL: Razgovori o evropskom, a ne o NATO putu! Tamo idem da gradim partnerstvo!

"Videćemo kakvi su planovi EU, koja jeste važan faktor, ali mislim da sve više treba da bude izmaknuta iz političkih odlučivanja u BiH", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

"Mislim da poseta može biti dobro iskorišćena, kako bi se razgovaralo o evropskom putu, a ne atlantskom, odnosno NATO putu. To, verujem, neće biti na dnevnom redu, ali u svakom slučaju evropski put je nešto gde postoji konsenzus. Ne treba blokirati rad institucija da se ne bi izgubio taj konsenzus, i kako ne bi nestao sa dnevnog reda i organa i svih drugih koji rade u BiH", kaže Dodik.

On je napomenuo da će odlazak u Brisel biti pod teretom pitanja zašto na nivou BiH još nije formirana vlast.

"To znači da ćemo moći i manje da tražimo, jer moramo da objasnimo zašto nema vlasti, kakvi su odnosi, zašto je ovakva situacija, zašto je ekonomska situacija takva kakva jeste, te zašto Predsedništvo nije ispoštovalo zakon", rekao je Dodik.

On ističe da je protiv bilo kakvog pritiska kako bi se formirala vlast na nivou BiH.

"To je stvar koju mi sami moramo da uradimo. Postojala je mogućnost da se to uradi i ranije, međutim nije, iz nekih razloga koje sada možemo prepoznati, a to je pre svega u Federaciji BiH oko bošnjačkog političkog bloka. Oni nisu imali konsolidovanu situaciju", rekao je Dodik.

On je istakao da u FBiH sada vrše neke pregovore kako bi se formirala vlast, prvo u tom entitetu, a onda i na nivou zajedničkih institucija, te dodao da sve to ide sporo, a moglo je brže.

"Što se nas tiče, mi smo ovde obavili sve poslove. Kada je reč o Predsedništvu, ono je spremno da predloži kandidata i mislim da smo to trebali da učinimo kako to zakon nalaže, a ne da se sada, kao neki koji nisu hteli da to stavimo na dnevni red, kao što su Komšić i Džaferović, pozivaju na neke zakone na drugim mestima", rekao je Dodik.

Kurir.rs/ RTRS

Foto: RTRS

Kurir

Autor: Kurir