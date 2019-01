IZETBEGOVIĆ NASTAVLJA DA PROVOCIRA: RS se naziva drugom srpskom državom na Balkanu, hoćemo da se Bošnjaci i Hrvati unesu i u Dan Republike! Dajemo im rok pola godine, a onda tražimo PROMENU IMENA

Stranka demokratske akcije (SDA) najavila je da će pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine pokrenuti proceduru radi preispitivanja trenutnog naziva bosanskohercegovačkog entiteta RS.

On je govorio o detaljima inicijative da se promeni naziv RS-a koja je izazvala mnogo polemike u javnosti.

foto: EPA / Hayoung Jeon

"Jasno je da su Bošnjaci i Hrvati građani četvrtog i petog reda u Republici Srpskoj, da se nad njima vlada, da oni nemaju svoje mesto u institucijama, ono što im pripada - doziraju. Povratnici se vređaju, vređaju se verski službenici, Republika Srpska se naziva drugom srpskom državom na Balkanu i u svemu tome, kao instrument služi i naziv Republike Srpske. U izvornom Dejtonskom sporazumu na engleskom to ne znači ništa. Kad se prevede na srpski jezik, pretvori se u alat da se uradi to što se radi. Zašto sada? Zato što je pojačan napad na BiH, na njen atlanski put, povezuje se nekakvo rešenje za status Kosova sa statusom Republike Srpske.

foto: EPA / Fehim Demir

Dodik kao da želi da imamo jednu permanentnu temperaturu. Ako je to srpsko i nije ničije drugo, onda se možda i mogu tako ponašati. Nije zahtev da se ukine naziv RS, pripada i Bošnjacima i ostalima i Hrvatima i jednako kao Srbima i cilj je da se to podvuče. Tražićemo da se u naziv unesu Bošnjaci i Hrvati i u sve što čine taj entitet. I u Dan Republike Srpske. Za sada nema pravih rezultata u toj borbi i moramo je pojačati. Dok god ćute snage u BiH ili se bave sobom, a dok stižu tvrde i protivzakonite izjave od srpskih lidera taj trend se neće promeniti. Vreme je da se kaže - dosta je. Prihvatili smo je jer smo hteli mir, ali nismo prihvatili da će to biti entitet u kojem će se nastaviti ponižavanje. Ostavićemo rok i dati šansu da se stvari poprave", rekao je Izetbegović.

foto: EPA / Hayoung Jeon



Izetbegović je kazao da će apelaciju najverovatnije uputiti poslanici SDA u Narodnoj skupštini RS-a, ali da ne može precizirati kada. Kako kaže, ostaviće prostora pola godine da se promeni odnos RS-a prema državi BiH, a SDA je spremna i da promeni svoju odluku o apelaciji.

On je rekao da je Dodik, nezadovoljan postupanjem SDA, nedavno izjavio kako će tražiti najslabiju kariku među Bošnjacima. Istakao je kako SDA sigurno neće zbog fotelja dopustiti zastoj na EU i NATO putu te nasrtaje na teritorijalni integritet i suverenitet zemlje.



Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko rekao je kako je inicijativa SDA neodgovorna, kontraproduktivna i dodatno podriva poverenje među konstitutivnim narodima i njihovim političkim predstavnicima.

"Zašto se OHR nije zabrinuo kada je proslavljan neustavni 9. januar? Zašto Rusija nije tada tražila sastanak PIC-a", pitao je Izetbegović.



Predsednik SDA je rekao da postoji mogućnost da dođe do krize u Bosni i Hercegovini, ali da niko nema pravo da kaže da je kriza rezultat zbog toga što SDA traži pravdu i istinu.

Kurir.rs/Slobodna-bosna.ba

Foto: Beta/Hazim Aljović

