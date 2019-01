I OVO JE MOGUĆE! Direktor Hitne pomoći u Sarajevu: Tehničar godinama prima platu iako rentgen ne radi! Posle otkaza vraćen na posao gde sedi i čita knjige! (VIDEO)

Reč je o Zlatku Ešpeku koji je 2010. godine optužen da je potkradao pacijente dok su na RTG snimanju. Tada je Ešpeka upravi prijavio kolega koji je posumnjao na njega. Tadašnji direktor Hitne pomoći dr Alija Mulaomerović oprostio mu je ovu grešku, ali mu je otkaz uručen nakon što je na mesto direktora došla dr Sena Softić-Taljanović.

Zbog greške u proceduri, on je vraćen na posao, a kako tvrdi Zalihić, od 2010. godine u Hitnoj ne radi apsolutno ništa osim što sedi i čita knjige jer rendgen i rendgenska služba više ne rade. Tako je građane Kantona Sarajevo Ešpek koštao blizu 300.000 KM.



"On je ustvari 2010. godine dobio otkaz jer je potkradao pacijente. Potom nije radio tri-četiri godine koliko je trajao sudski proces, i onda mu se retroaktivno moralo isplatiti 131.000 KM. Kada je došao na posao ništa nije radio jer u Hitnoj ne postoji rendgenska služba. On je došao tu, sedio i do danas mu je isplaćeno 144.000 KM. Pa kada izračunate te dve cifre, on je za svoj nerad dobio 275.000 KM", rekao je direktor Hitne pomoći Adem Zalihić za Klix.ba.



Zalihić je rekao i kako nije mogao da dopusti da neko za nerad dobija platu, pa mu je kazao kako ili će ga smeniti ili će biti prebačen na neko drugo radno mjesto, što je Ešpek izričito odbijao.

"On je procesuiran, ko ga je branio na sudu i ko je naložio da se ovde vrati zaista ne znam. Na ovu funkciju sam došao 1. februara 2018. godine i kada sam se suočio sa tim problemom rekao sam mu: 'Čoveče ili ćeš ovde raditi nešto drugo ili idi u neku ustanovu gde ima rendgen'. Meni je užasno bilo da potpišem platu čoveku koji ne radi ništa", rekao je Zalihić.

Kurir.rs / Klix.ba

Foto: YouTube prtscr / zapravduubih

Kurir

Autor: Kurir