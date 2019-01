ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA BiH SA HANOM I TUSKOM: Dodik, Komšić i Džaferović nastavljaju zvaničnu posetu Briselu

Članovi Predsedništva BiH juče su razgovarali sa potpredsednikom Evropske komisije Federikom Mogerini, koja je podržala evropski put BiH, ali i ukazala da vlasti u BiH treba da hitno traže rešenja za aktuelna pitanja, uključujući i formiranje vlasti na svim nivoima.

Predsedavajući Dodik izjavio je juče da je na sastanku istaknuta važnost formiranja vlasti u BiH, kao i da evropski put ne treba dovoditi u vezu sa NATO integracijama.

Dodik je ocenio da je sastanak bio dobar i istakao da su razmenjena mišljenja o aktuelnim pitanjima, te da je dominirala predaja odgovora na Upitnik što BiH da isporuči EU da bi mogla da uđe u procedure donošenja mišljenja i odluka o kandidatskom statusu, za šta su svi u BiH zainteresovani.

On je rekao da aktuelni saziv Evropske komisije ima mandat do 1. novembra i ocenio da je to realan okvir u kojem se može očekivati odluka o kandidatskom statusu BiH.

Hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić izjavio je da tokom sastanka sa Mogerinijevom nije bilo reči o NATO integracijama.

"Nije bilo reči o tome, već o Godišnjem akcionom planu kao preduslovu da se imenuje predsedavajući Saveta ministara i da se ide sa formiranjem tog tela, ali od Evropske komisije to nije postavljano kao pitanje, bar u ovom trenutku i u kapacitetu u kojem smo razgovrali sa Mogerinijevom", rekao je Komšić novinarima u Briselu.

Bošnjački član Predsedništva BiH Šefik DŽaferović istakao je da je Mogerinijeva poslala jasnu poruku da je zapadni Balkan u vrhu prioriteta EU.

"Ne govori se o proširenju EU kada je reč o zapadnom Balkanu, jer mi već jesmo u EU, već se govori o članstvu u institucijama EU", kaže on.

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik juče se u Briselu sastao i sa bivšim visokim predstavnikom u BiH Miroslavom Lajčakom, kojeg je upoznao o situaciji u BiH, te podsetio da je BiH posvećena evropskim integracijama.

Ovo je prva poseta članova Predsedništva BiH inostranstvu od novembra kada je ovaj saziv inaugurisan.

Kurir.rs/ Atvbl.com

Foto: AP

Autor: Kurir