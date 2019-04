DODIK: U Mostaru sastanak SNSD, HDZ i SDA sledeće nedelje! Krajnje je vreme da se formira vlast!

Dodik, koji je i predsedavajući Predsedništva BiH, napomenuo je da je vlast na nivou BiH do sada mogla biti formirana da se SDA držala dogovora i poštovala zakon, te da je ta stranka uvek nešto kalkulisala.

"Nakon silnih pokušaja već mi je dosadilo da bilo šta kažem u vezi sa tom klackalicom. Kada budu spremni da formiramo vlast, poznati su principi koje smo prihvatili lider HDZ-a BiH Dragan Čović i ja na sastanku sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem" rekao je Dodik.

Dodik je ocenio da je konačno vreme da bude formirana vlast.

"EU je, po mom razumevanju, rekla da, ukoliko formiramo vlast do maja, moguće je da dobijemo mišljenje za kandidatski status u toku tog meseca. Ako vlast ne bude formirana, oni to neće razmatrati jer slede izbori u EU i tada će sve postati veći problem. Valjda ovi u Sarajevu i to imaju u vidu" kaže predsedavajući Predsedništva BiH.

Dodik je ponovio da ne prihvata Akcioni plan za članstvo u NATO (MAP) kao uslov za formiranje Saveta ministara, te dodao da mu to sve liči na "Izetbegovicevu podvalu", preneo je RTRS.

On je rekao da aktivna saradnja sa NATO već postoji i da treba dalje da jača, ali da MAP ne dolazi u obzir.

Kurir.rs / Tanjug

Foto: EPA / Stephanie Lelocq

Kurir

Autor: Kurir