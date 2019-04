VEHABIJA KOJI JE HTEO HARAČ OD SRBIJE, SAD SE ŽALI STRAZBURU: Misli da su mu ugrožena ljudska prava u zatvoru

Husein Bilal Bosnić, bivši vehabijski vođa iz Bužima, kojeg je Sud BiH pravosnažno osudio na sedam godina robije zbog podsticanja na terorizam, žaliće se Sudu za ljudska prava u Strazburu, saznaju banjalučke "Nezavisne novine".

Ovaj list podseća da je 2013. godine objavio seriju tekstova o Bosnićevim hutbama (vrsti islamske propovedi).

"Ko je nas zaustavio 1995. da ne uzmemo Banjaluku i Prijedor, i da ne izvršimo obećanja koja smo narodu davali - da ćemo doći na Drinu, da ćemo klanjati na mostu Mehmed-paše? Da ćemo onda krenuti prema Sandžaku? To je sve naše", poručivao je Bosnić u jednom video-snimku, objavljenom na Jutjubu.

"Nezavisne" podsećaju da je Bosnića "proslavila" rečenica da "ciljaju" na uzimanje harača od Hrvata i Srba u BiH, odnosno deset odsto imovine, po uzoru na Osmansko carstvo.

U akciji "Damask", Bosnić je, zajedno s još 15 selefija, uhapšen 3. septembra 2014. godine, a nakon tri meseca pušteni su na slobodu. Medutim, ubrzo potom ponovo je uhapšen, a zatim vraćen u pritvor.

Kako je potvrđeno "Nazavisnim", Bosnić je, bar zasad, odustao od pokušaja da izađe na privremenu slobodu iz Kazneno-popravnog zavoda Zenica, gde izdržava kaznu, ali ne i da pokuša da zaštiti prava koja mu, kako veruje, pripadaju.

"Ovaj predmet će vrlo brzo doživeti epilog na Evropskom sudu za ljudska prava, jer očigledno pravosuđe BiH nije doraslo problemu tumačenja ljudskih prava. Već se priprema aplikacija za Strazbur i mislim da ćemo se tamo naći", rekao je banjalučkom listu Bosnićev advokat Adil Lozo.

On je kazao da su prošle godine ispunjeni uslovi da se podnese zahtev za uslovni otpust Bosnića, ali se on nije obraćao sudu s obzirom na to da, kako ocenuje, "nije realno očekivati da bi se tako nešto ostvarilo".

Kako je "Nezavisnim" potvrđeno u Sudu BiH, Bosnić je pokušao da se domogne slobode još 2017. godine.

"Dana 20. septembra 2017. godine Sudu BiH dostavljena je molba zatvorenika Huseina Bosnića kojom traži prekid izdržavanja kazne zatvora", precizirali su iz Suda BiH.

Međutim, ovaj sud, dvadesetak dana kasnije, odbio je Bosnićevu molbu kao neosnovanu, ali on ni tada nije posustao.

"Na to rešenje zatvorenik Bosnić je izjavio žalbu koja je rešenjem Suda BiH od 23. oktobra 2017. godine odbijena kao neosnovana", naveli su iz Suda BiH.

List podseća da je Apelaciono veće Suda BiH odbilo sredinom 2016. godine žalbe Tužilaštva BiH i odbrane, te potvrdilo presudu kojom je Bosnić osuden na sedam godina zatvora zbog vrbovanja i podsticanja na terorizam, te organizovanja terorističkih grupa.

Potvrđena mu je, dakle, prvostepena presuda, izrečena krajem 2015. godine, kada je proglašen krivim da je 2013. i 2014. držao govore sa ciljem podsticanja pripadnika selefijske zajednice da se priključe organizovanoj terorističkoj grupi u Islamskoj državi.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Printscreen RTRS)

Kurir