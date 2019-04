DODIK: Da nema stranaca BiH bi se raspala za dva dana! Srpska je samostalna, ali još nema papir!

BiH je u konstantnoj paralizi, to je jedna nemoguća kontrukcija i paraliza je njen koncept, tvrdi Milorad Dodik.

Predsedavajući predsedništva BiH u intervjuju za Novosti kaže da je i pre 4 godine formiran Savet ministara BiH koji je već posle 12 meseci ušao u blokadu i ništa nije mogao da odluči.

Odgovarajući na pitanje koliko to utiče na Republiku Srpsku Dodik kaže: "Naravno da utiče, mi smo "ubačeni" u tog monstruma. Ali, RS je stabilizovala svoju ekonomiju i svoj budžet, zahvaljujući pomoći Vučića. Stabilne su i političke institucije. Srpska je u nemogućim uslovima pokazala sposobnost da egzistira. Da nema stranaca, BiH ne bi trajala ni dva dana. Pustite nas i mi ćemo biti država".

On ostaje pri stavu da ukoliko Kosovo dobije stolicu u UN Republika Srpska proglasi nezavisnost.

"Naravno. To nije sporno. Mi smo već odvojeni, samo to nije proglašeno. BiH je potpuno podeljeno društvo. Država ne funkcioniše, već postoji neka njena imaginacija. Dejtonski sporazum je "sklepao" tu zemlju koja nema ništa zajedničko, a mi sad treba da pokušamo da napravimo neku zajedničku politiku. To ne ide", ističe Dodik.

Kurir.rs/Novosti

Foto: Profimedia

Kurir