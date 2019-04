DODIK SVE DEMANTOVAO: Ko je rekao da je dogovor postignut? Ništa nismo potpisali (VIDEO)

"Ništa nije dogovoreno dok se sve ne dogovori", izjavio je posle sastanka sa liderima SDA i HDZ BiH, Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem, lider SNSD-a Milorad Dodik. On je ponovio da Republika Srpska neće pristati na aktivaciju Akcionog plana za članstvo (MAP) u NATO.

Dodik je novinarima u Sarajevu rekao da srpska strana neće podržati aktivaciju MAP-a, da za to nema i neće biti saglasnosti.

On je istakao da BiH neformiranjem Saveta ministara rizikuje da zaustavi svoj evropski put, koji je daleko važniji od pitanja MAP-a.

Izetbegović i Čović su ranije nakon sastanka rekli da su resori u Savetu ministara dogovoreni, ali da nije određen predsedavajući jer se lider SDA BiH protivi da na čelu izvršne vlasti bude neko ko se protivi aktivaciji MAP.

Osvrnuvši se na sastanak sa Čovićem i Izetbegovićem, Dodik je rekao novinarima u Sarajevu da konačnog dogovora o formiranju Saveta ministara još nema.

"Nije postignut dogovor. Ko je to rekao? Ništa nismo potpisali. Dok se sve ne dogovori, nije ništa dogovoreno. Nećemo podržati MAP. To je pitanje izvan formiranja Saveta ministara. To je ustavna priča. BiH rizikuje da neformiranjem Saveta ministara zaustavi svoj evropski put", upozorio je Dodik.

On je naglasio da nema ništa od uslova da se usvoji godišnji nacionalni plan za NATO, kojeg, kako kaže, postavlja Izetbegović.

"Nisam ovde došao da rešavam Izetbegovićeve probleme. Ustav je jasan. Ukoliko ne žele da biraju brzo organe, nema potrebe ni da mi to radimo. Ja više neću dolaziti. Postoji dogovor, ima izjava koju Izetbegović nije potpisao, ima i struktura raspodele. Ima i ono oko čega se ne slažemo. Ako se ne dogovorimo spreman sam da se sazove Predstavnički dom i da on izabere Savet ministara", poručio je Dodik.

