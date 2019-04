LUKAČ: Borba protiv terorizma u RS je pod kontrolom

"U poslednje vreme nije bilo nekih terorističkih akata, ali to ne znači da oni koji imaju radikalne namere, naročito organizovane grupe ekstremista koji su do sada vršili terorističke akte u BiH, to neće ponovo pokušati", rekao je Lukač novinarima u Banjaluci.

Lukač je podsetio da je u proteklim godinama bilo više terorističkih akata u BiH u kojima je, nažalost, bilo mrtvih.

"Sve što je bilo nije isključeno da se neće dešavati i u narednim godinama jer u BiH ima još na desetine paradžemata u kojima se nalaze uglavnom pripadnici vehabijskog pokreta koji ne poštuju zakone ove zemlje i žive po svojim pravilima', rekao je Lukač.

On je naglasio da su svi ti teroristički napadi došli od tog pokreta, dodavši da se ne mogu zanemariti njihove aktivnosti i povratak džihadista sa sirijskog ratišta i Bliskog istoka kojih je najviše otišlo na to područje iz BiH.

Lukač je podsetio da je Vlada Republike Srpske 2016. godine usvojila Akcioni plan za borbu protiv ekstremizma i terorizma i iste godine formirala Koordinaciono telo za nadzor nad sprovođenjem ovog plana na čijem je čelu čovek iz MUP-a Republike Srpske.

Kurir.rs/Tanjug

