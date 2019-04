NOVE PRETNJE NIHADA ALIČKOVIĆA! POKUŠAO DA UBIJE VUČIĆA, A SADA POZVAO BOŠNJAKE: Svi morate da imate oružje, uniformu i čizme! Budite spremni! Slušajte Dudakovića - držite ranac ispod kreveta!

Glavni aktivista organizacije "Anti Dejton", poznate po tome da su organizovali napade na, tada premijera Srbije, Aleksandra Vučića u Potočarima, Nihad Aličković, pozvao je Bošnjake u BiH da se naoružavaju.

Lični prijatelj ratnog komandanta muslimanskih snaga u Srebrenici Nasera Orića izjavio je da svaki Bošnjak ispod kreveta mora imati spremnu uniformu i čizme.

foto: Printscreen Facebook



"Pozivam Bošnjake da dobro otvore oči. Ovo nije 1992, i mnogi nemaju oružje u rukama koje su imali ranije. Poruka našim neprijateljima - mi više ne spavamo na dva oka, već na jedno. Mi ne smemo da spavamo, moramo biti obučeni. Citiraću ovom prilikom Atifa Dudakovića koji je rekao da svaki mladi Bošnjak mora ispod kreveta da ima ranac u kome se nalazi alfa uniforma, vreća za spavanje, čizme...", rekao je Aličković.

foto: Printscreen Facebook

On je apelovao na Bošnjake da preko MUP-a, podnesu zahtev za naoružanjem.

"Bošnjaci imaju na to pravo. Trebva da podnesu zahtev za nošenjem i za posedovanjem oružja. Bošnjaci to trebaju da imaju, Bošnjaci to trebaju da urade, posebno omladina. I neka se na taj način legalno naoružavaju", rekao je Aličković.

