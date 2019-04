KRVAVI POTPIS UBICE BANJALUČKOG BIZNISMENA: Čekali da auto uspori u krivini, pa Kruniću ispalili dva hica direktno u glavu! Đukanović koji je u begu odneo pušku ubijenog napadača!

Ubice su Krunića pratile danima i do detalja isplanirali napad. To svedoči i mesto na kojem je pucano jer je do njegove kuće moglo da se dođe na dva načina, ali on je uvek koristio put na kojem je i organizirana sačekuša. Ubice su automobilu prišle u krivini gde je automobil morao da uspori.

"Ubice su automobilu prišle sa desne strane na kojoj je sedeo Krunić. Jedan od njih je išao direktno na Krunića, dok je drugi ciljao u telohranitelja. Krunić je pogođen kroz prednje vetrobransko staklo i to sa dva hica direktno u glavu. Reč je o pancirnim mecima", objavio je novinar Slobodan Vasković na svom blogu.

"Krunića je, po svemu sudeći, likvidirao Benedi Đukanović, koji je u begu. Krunić je na licu mesta podlegao povredama. Nije poznato ko je od ostalih osumnjičenih za ubistvo likvidirao Žarka Pavlovića, koji je, takođe, pogođen u glavu", kaže Vaskovićev izvor. Prema njegovim rečima, Đukanović je sa sobom odneo i pušku ubijenog napadača Željka Kovačevića.

Policija RS podnela je krivične prijave protiv tri osobe koje su osumnjičene da su ubile Krunića i njegova telohranitelja. U policijskom saopštenju navode se samo inicijali osumnjičenih, ali je jasno da je reč o Emiliju Baldi koji je uhapšen u utorak na području Banjaluke, Benediju Đukanoviću koji je u begu, i o Željku Kovačeviću koji je ubijen u razmeni vatre sa Krunićevim obezbeđenjem.



U pucnjavi teško je ranjen Goran Ilić, telohranitelj koji je uspeo da uzvrati vatru i ubije Kovačevića. Ilić je zadobio više prostrelnih rana ali je van životne opasnosti. U utorak je bio uhapšen i Goran Milanović, ali je posle saslušanja pušten. Privođena su i braća Nermin i Armin Ćulum iz Sanskog Mosta koji su takođe posle saslušanja pušteni.



Njih dvojica, kao i Baldo, Đukanović i ubijeni Kovačević, su osobe sa debelim policijskim dosijeima. Svi su ranije osuđivani zbog pljačke, razbojštva i galsifikovanja novca. Braća Ćulum su na crnoj listi bezbednosnih agencija Nemačke iz koje su proterani jer su proglašeni pretnjom po nacionalnu bezbednost. Za sada nema nikakvih naznaka o motivu i naručiocima brutalnog ubistva.

Kurir.rs/Večernji.hr

Foto Printscreen Avaz.ba, Printscreen/Youtube

Kurir