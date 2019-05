DODIK: Erdogan zamolio da što pre formiramo vlast u BiH

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik ocenio je veoma uspešnim sastanak u Ankari sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom i rekao da je turski predsednik zamolio da nova vlast u BiH bude formirana do kraja maja i uvažio argumente Republike Srpske zbog kojih se protivi ulasku BiH u NATO.

On je naveo da mu je Erdogan nakon večere rekao: "Molim vas što pre formirate vlast".

"Tada sam se obratio bošnjačkom članu Predsedništva BiH Šefiku Džaferoviću i rekao mu: Čuješ li ovo", rekao je Dodik, prenosi RTRS.

Rekao je i da je Erdogan formiranja vlasti na nivou BiH postavio kao najvažniji prioritet ovog trenutka u BiH, jer, kako je naveo, smatra da je gotovo nemoguće da se održavaju regionalni sastanci lidera ako BiH ne formira vlast do kraja maja.

"To bi trebalo najpre uraditi, a onda se baviti nekim drugim pitanjima", preneo je Dodik i dodao da SNSD ne uslovljava formiranje vlasti na nivou BiH, navodeći da je politika uslovljavanja veoma loša i da udaljava BiH od evropskog puta.

EU je pre nekoliko dana u Briselu saopštila predstavnicima BiH da, ukoliko ne bude formirana vlast, nema ni mišljenja za dalji put BiH ka EU, a loše je i radi unutrašnjih odnosa koji će se komlikovati iz niza razloga, podsetio je Dodik i dodao: "Spreman sam da završim priču o formiranju vlasti za dan, a nikakav MAP i uslovljavanja nećemo prihvatiti i nemamo nameru da damo bilo kakav ustupak" , naglasio je Dodik.

On je rekao i da RS želi formiranje vlasti na nivou BiH i očuvanje sistema, ali da ne želi da je bilo ko uslovljava za učešće u vlasti.

"Oni koji neće da formiraju vlast, i pored stava Erdogana, EU i nekih drugi važnih institucija, moraju biti svesni da će to biti pogubno po status BiH", upozorio je Dodik.

On je izjavio danas i da su mu ljudi bliski predsedniku Turske tokom posete Ankari preneli da je bivši srpski član Predsedništva Mladen Ivanić obećao Erdoganu da će se on postarati za napredak BiH ka članstvu u NATO.

Dodik je istakao da su mu ljudi koji prate Erdogana na svim sastancima preneli da je Erdogan na prošlom sastanku u Sarajevu sa članovima Predsedništva čija je tema bila NATO stekao utisak da BiH nema nijedan problem da ide dalje ka priključivanju NATO-u.

"Rečeno mi je da je na pitanje Erdogana šta sa Republikom Srpskom i Dodikom koji se tome protive, Ivanić rekao da je to njegov problem, što je jasna namera da će on da završi taj posao. Žalosno je i jadno da ljudi koji su u ime Srpske u institucijama BiH olako zaobilaze stavove RS. Neki su olako davali obećanje pre izbora da je samo potrebno da NATO zatraži da oni daju odobrenje i da će oni to uraditi. Verovatno su bili uvereni u svoju pobedu i oni bi to učinili, ali narod je najbolja mera svega" , rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Primetivši da je nekad mislio da Ivanić ima neku drugu ulogu, ali da sada, ako je tačno sve što su mu rekli Erdoganovi ljudi, vidi da je ta politika samo izdaja RS. Govoreći o sastanku u Berlinu, kome je prisustvovao predsedavajući Saveta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić, Dodik je ponovio da je problem u onima koji su ga pozvali, a ignorišu BiH.

"Kancelarka Nemačke Angela Merkel je pre nekoliko godina rekla da je krah multietničkih društava, a u Berlinu je rečeno da je jedina šansa ovakvo društvo. To znači da za njih važi jedno, a za nas drugo. Naravno, Zvizdić je sa tim saglasan, pa je zato i pozvan, a ja nisam saglasan i zato nisam ni pozvan", rekao je Dodik, te najavio da bi do 15. maja u BiH ili Turskoj trebalo da bude održan sastanak sa predstavnicima turske firme koja će dobiti bankarsku podršku za projektovanje auto-puta Beograd-Sarajevo.

Dodik je podsetio da u junu počinje izgradnja trase od Rače do Kuzmina, te naveo da je Srbija prihvatila da izgradi najzahtevniji objekat na trasi, most na Savi, a odatle, kako je naveo, "preuzimamo mi".

"Ista firma može da produži posao i siguran sam da ćemo imati dinamične radove narednih meseci i godina na toj trasi i da će biti izgrađen za vreme naših sledećih mandata", rekao je Dodik, koji je i ovog puta istakao značaj sporazuma o povlašćenom izvozu 15.000 tona mesa iz BiH u Tursku, vredan 65 miliona evra, kao i obećanja Turske da će odobriti povoljan kredit za izgradnju autoputa Sarajevo-Beograd bez uslovljavanja trasom, prenosi RTRS.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

Kurir