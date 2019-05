DODIKOVA STRANKA NEĆE AKCIONI PLAN ZA ČLANSTVO U NATO: Bilo kakva akcija u vezi sa nečim što ima veze sa NATO dovešće do destabilizacije BiH

SNSD i njen lider Milorad Dodik nisu i neće pristati na Akcioni plan za članstvo u NATO (MAP), a bilo kakva unilateralna akcija u vezi sa Nacionalnim godišnjim planom i bilo čim što ima veze sa NATO i MAP, dovešće do destabilizacije BiH, upozorio je danas portparol SNSD Radovan Kovačević.

Partija demokratskog progresa (PDP) ranije je najavila da će ministarka odbrane BiH Marina Pendeš (HDZ BiH) predati Prvi godišnji nacionalni program za NATO, čime se kreće u aktiviranje MAP-a.



Portparolka PDP Anja Petrović rekla je da će to biti učinjeno uz, kako kaže, pristanak i odobravanje Dodika, tvrdeći da je "u Ankari postignut dogovor da BiH aktivira MAP".

Kovačevic je naglasio da se stav SNSD-a tu ne mijenja, ali da ih ne iznenaduje, ukoliko postoji nekakav plan za neku vrstu prevare, kao i da za to znaju baš u PDP-u.



Kovačević je ponovio da SNSD tu ima izuzetno jasnu politiku, a to je politika poštovanja svih zvaničnih dokumenata usvojenih u Narodnoj skupštini RS, između ostalog, i rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti RS.



"Mi se u skladu sa tim i ponašamo i to je, verujem, jasno svima i u RS i u BiH, pa i samom NATO savezu", rekao je Kovačević Srni.

On je istakao da su brojni pritisci na Dodika i predstavnike SNSD-a da u tom kontekstu promene stav, ali da to ne planiraju da urade, što je nedavno predsedavajuci Predsedništva BiH Dodik rekao i predsedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu.

