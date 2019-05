JOŠKA BROZ: Republika Srpska je antifašistička, zato žele da je ukinu!

Pre 39 godina, 4. maja 1980. godine, umro je Јosip Broz Tito, a njegov unuk je tim povodom prokomentarisao šta je ostalo iza njega.

"Pitaju me šta je ostalo iza Tita danas? Lik i delo, sve što je stvoreno u njegovo vreme, što današnje garniture nisu uspele da unište. Gde god zakoračite, od Triglava do Đevđelije, ime Tita se sa ponosom izgovara", ističe Јoška.

Poručuje da je bilo grešaka, ali da za mnoge on sam nije znao, a jedna od njih je i Јasenovac, jer Tito za 35 godina vladavine nikada nije posetio najveći logor smrti na Balkanu.

foto: Profimedia

"U to vreme hrvatska republička vlast krila je i umanjivala svoju lošu ostavštinu iz rata. Gde god je pozivan, on je išao, pa zašto ne bi bio i u Јasenovcu. Da je mogao znati da će sve isplivati na površinu, verujte mi, bio bi tamo svake godine", tvrdi unuk Јosipa Broza Tita.

Kritičari maršala Tita, kao dokaz diktature, najčešće spominju Goli otok. Јoška smatra da to nije Titova sramota.

Jasenovac foto: Profimedia

"To je sramota tih ljudi koji su tamo bili. Niko ih nije mučio u Titovo ime, budite sigurni u to. Opravdanost Golog otoka se ne dovodi u pitanje, jer on je zamišljen kao centar za prevaspitavanje. U tom trenutku bilo je 200.000 ruskih tenkova na granici. Tako je nastao Goli otok. Čim je Tito od Rankovića dobio informacije šta se u njemu dešava, sve je stalo, i to morate znati", tvrdi Јoška Broz.

On dodaje da mu je žao što velike epopeje iz Drugog svetskog rata, poput Bitke na Sutjesci obeležavaju se i po nekoliko puta godišnje. Јednom je bio na oba skupa i poručio da više neće ići na Tjentište, dok manifestacija ne bude zajednička.

"Ta bitka nije bila u dve nedelje. Olako smo pod noge bacili 10.000 heroja koji su ostavili kosti za našu bolju budućnost", mišljenja je Јoška Broz.

Tvrdi da fašizam buja na prostorima bivše Јugoslavije, ali da ima i klice antifašizma.

"Nažalost, Hrvatska je predvodnik lošeg talasa. BiH je nekako po strani, a već sam rekao da Srbija i Republika Srpska imaju potpuno ispravan put po tom pitanju", naglasio je unuk Јosipa Broza Tita.

Za kraj razgovora za RTRS, pitali su ga šta mu je ostalo od "silnog bogatstva" koje je ostalo iza Tita.

"Ništa! Nijedne gaće nisam dobio od Tita. Čak i ordenje koje nam po svim zakonima pripada, ostalo je daleko od porodice", zaključio je Јosip Јoška Broz, unuk maršala Tita, uz partizanski pozdrav, umesto doviđenja: "Smrt fašizmu, sloboda narodu!".

Kurir.rs/RTRS

Foto: Zorana Jevtić

Kurir