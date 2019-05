DODIK: Ne može Incko nikoga smeni u Republici Srpskoj

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik kaže da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ne može nikoga da smeni, bar što se tiče Republike Srpske.

Upitan da li očekuje da će biti promena u BiH, nakon što je Incko dobio ohrabrenje na sednici Saveta bezbednosti UN da može da smeni koga hoće,

Dodik je rekao da je vreme takvih smena prošlo.

"Ne može da smeni nikoga, to je prošlo vreme. Šta ako nekog smeni, a mi kažemo 'ne dolazi u obzir' i šta će onda. To nije bila odluka Saveta bezbednosti, to je zadnji pokušaj ovih koji su pokušali da naprave sistem koji su oni zamislili u BiH i sada ga uporno brane pa i silom", rekao je Dodik novinarima u Tirani uoči samita Brdo- Brioni.

On je naglasio da u RS ta praksa neće proći i podsetio da se svaka smena funkcionera mora da objavi u Službenom glasniku RS da bi bilo validno, te šta će se desiti ako oni ne objave to.

"Šta će onda? Naučili smo već deset godina da on ne sme ništa da uradi. Neka proba. Incko je ikebana koja služi za prepadanje tamo nekih ili lakovernih da pomisle da on nešto može da uradi", rekao je Dodik.

Dodaje da su to sterilni međunarodni napori da se pruži podrška BiH, da se stalno govori da nema razgraničenja Beograda i Prištine, jer bi to bilo loše za RS koja bi mogla da povuče potez odvajanja.

"Neće da primete da smo se mi opredelili za podršku Srbiji. Ako Srbija napravi dogovor sa Prištinom mi ćemo to podržati. Ako neko misli da će politikom ignorisanja Srbije i njenih zahteva za kompromisom odvojiti trajno ono što se zove Kosovo onda se grdno varaju", naveo je on.

Dodaje da Incko u Savetu bezbednosti UN pokušava da opravda platu od 24.000 evra za koju "ništa ne radi".

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

Kurir