DODIK POSLE SUSRETA SA KOMŠIĆEM: Završili smo i lično i politički

"Komšić i ja smo završili", rekao je Dodik za regionalnu N1 televiziju, komentarišući to što je Komšić podneo krivičnu prijavu protiv njega zbog, kako je naveo, izazivanja pobune u Oružanim snagama BiH.

"Tužio je, videćemo šta će biti, tužio je i prošli put", kazao je Dodik.

Dodik je 12. maja, na obeležavanju Dana Vojske RS i Dana Trećeg pešadijskog (RS) puka Oružanih snaga BiH, zatražio da više od polovine pripadnika ovog puka sledeće godine na obeležavanju Dana vojske bude obučeno u uniforme bivše Vojske RS.

Dodik je danas ocenio da je i do sada imao "mnogo prijava i raznih pretnji", a Komšićevu tužbu smatra "političkom igrom".

"Ko drži još ozbiljno do Željka Komšića, pustite kraju. Stotinu prijava sam imao do sada, stalno mi prete nečim, pre dve godine su mi hteli pretresati kuću i uzimati stvari. Eto mu njegova tužba, što se mene i njega tiče, politički smo završili", rekao je predsedavajući Predsedništva BiH.

Prema njegovim rečima, Komšić "igra svoju političku igru i to pripada ljudima koji su politički marginalni", dodavši da on nikada neće tužiti Komšića.

On smatra da se previše pažnje poklanja pitanjima poput uniforme vojnika Oružanih snaga, a nedovoljno pitanjima poput odluke o cenama rominga u regionu.

"Napravili smo nešto u tom Predsedništvu s romingom, ali to neće da provode u Savetu ministara BiH. To nikoga se ne tiče, to što možemo da izgubimo priču o jeftinom romingu, to nikog ne zanima, ali ih zanimaju uniforme", naveo je Dodik.

Kurir.rs/Beta

Foto: Printscreesn

Kurir