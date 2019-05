OVAKO SE SREĐUJU SUDSKI PREDMETI U BIH: Prvi čovek pravosuđa snimljen kako ugovara sumnjive poslove! Mito išlo preko inspektora SIPA (VIDEO)

Novembar je 2018. godine. Marko Pandža, inspektor SIPA-e iz Banja Luke, obavještava biznismena iz Velike Kladuše Nermina Aleševića da se čuo sa "drugom iz Sarajeva".

"Zna šta je u pitanju, ali da mu još pojasnim neke detalje, da bi on znao za dalje. Ja ću insistirati da vas dvojica sednete", kazao je Pandža biznismenu Aleševiću.

Dva dana posle, Marko je dobio poruku od "druga iz Sarajeva", poznatijeg po imenu Milan Tegeltija.

"Marko, danas sam na konferenciji ceo dan. Moraćemo to da odložimo za petak, ako nije prekasno", pisao je predsednik VSTV-a svom prijatelju policajcu.

Prema dogovoru, Tegeltija se u petak vratio u Banja Luku na već ugovoren sastanak. Iz Velike Kladuše je stigao biznismen Nermin Alešević.

"Nemoj pred njim ništa pominjati. Ako želiš njega da podmitiš, zovi mene, meni se javi i to ćemo ja i ti", upozorio je Pandža biznismena Aleševića za sastanak sa prvim čovekom BiH pravosuđa.

Malo, zatim, službenik SIPA-e i biznismen iz Kladuše sastaju se sa Tegeltijom. Nermin Alešević informisao je predsednika VSTV-a o svom slučaju.

Ukratko, Alešević je suvlasnik kompanije u Velikoj Kladuši koja je smeštena u krugu Agrokomerca.

Tu halu, koju on iznajmljuje, biznismeni Adnan Terzić i Amir Avdić su založili kako bi dobili kredit Bobar banke, iako objekat nije u njihovom vlasništvu.

SIPA je zbog tog slučaja, pre dve godine, Tužilaštvu Kantona Sarajevo prijavila Terzića i Avdića, ali predmet nikad nije okončan.

"Slušaj, ja sam naredne sedmice u Sarajevu. Daj mi proj predmeta, ja ću to završiti s Dalidom", obećao je predsjednik VSTV-a Nerminu Aleševiću.

Broj predmeta, dogovoreno je na sastanku, Alešević je trebao proslediti Marku Pandži, koji bi, potom, sve trebao dostaviti Milanu Tegeltiji. Nakon što su usaglasili dalje aktivnosti, Alešević je sa Pandžom otišao do parkinga ispred ugostiteljskog objekta.

"Uglavnom, rek'o ti je sve. On će to završiti. Ti, jedino, ako to smatraš da se to potkuje, da ja mogu s njim to potkovati za vikend", kazao je Aleševiću službenik SIPA-e.

Nakon toga, Pandža je još jednom Aleševiću pomenuo "potkivanje", što je bio jasan znak da se očekuje mito. Biznismen je, potom, posegnuo za kovertom. Jedan, dva, tri, četiri .... I tako do dvadeset. Dve hiljade maraka je predao Pandži, uz obećanje da će biti i naredne sedmice još.

"Slušaj, ovo ću ja njemu prebaciti", kazat će Pandža nakon što je primio novac.

Ostalo je još samo da Alešević prosledi Pandži broj predmeta i ostalu dokumentaciju. Ali, pre nego je predmet "ubrzan", Tegeltija je Dalidu Burzić prebacio na Sud BiH. Po hitnom postupku, piše Žurnal.

