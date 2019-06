DODIK ODGOVARA KOMŠIĆU: Nikad neću dati saglasnost da vojska bude postavljena između Srpske i Srbije

Dodik je rekao i da je na Komšićev zahtev sazvao posebnu sednicu Predsedništava, ali i poručio da od nje nema nikakva očekivanja.

"Savet ministara koji je trebalo da bude rešenje za migrantsku krizu postao je dodatni problem jer nije ništa učinio. Zakazao sam za sutra sednicu Predsedništva BiH, ali mislim da će to biti jalova priča koja neće dati nikakav rezultat jer nemamo Savet ministara koji bi mogao nešto operativno da uradi.

Ustavom je predviđeno da je Savet ministara pomoćni organ Predsedništva, a mi nemamo nikakav pomoćni organ", rekao je Dodik.

Prema njegovim rečima, sednica treba da pokaže da Komšić brine o nečemu, iako je tu brigu trebao iskazati mnogo ranije.

On je dodao da je Srpska imala politike koje se tiču migrantske krize i predlagala dogovor, ali da se ništa nije dogodilo.

"Јedina logična stvar je da Srpska kaže da ne želimo centre u kojima će oni boraviti i to ostaje naša politika", kaže Dodik.

On je istakao da postoje zahtevi da snage Fronteksa zauzmu deo granice BiH, ali da se pokazalo da je to moguće samo na granici sa Hrvatskom jer je to nemoguće na granici sa zemljama koje nisu članice EU.

