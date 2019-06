DODIK U MAĐARSKOJ: Srpska je odbila da pravi centre za migrante i neće pristati ni na članstvo u NATO

On je istakao daje NATO bombardovanje Srpske i Srbije ostavilo posledice i ukazao na to da je došlo do povećanja broja malignih bolesti i kod dece, prenosi RTRS.

Dodik je podsetio da je u Banjaluci napravljena roditeljska kuća za boravak dece koja dolaze na lečenje i njihovih roditelja.

"Ne govorimo da treba stvarati neprijateljstvo, ali ne možete očekivati da ja i ljudi prihvatimo NATO", poručio je Dodik.

Ističući da Republika Srpska ima stabilnu vlast, za razliku od ostatka BiH, Dodik je rekao da je Srpska jedina koja može da funkcioniše u BiH i da je samoodrživa. On je istakaO dobre veze Srpske sa Rusijom i podsetio da je Rusija sprečila donošenje rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici u Savetu bezbednosti.

"Rusi uvek pomognu u SB UN, jer visoki predstavnik uvek u svom izveštaju kao krivce označi Republiku Srpsku i Milorada Dodika. Rusija je član PIK-a, tela koje okuplja ambasadore koji su se nametnuli kao mesto odluka, iako nisu u Dejtonskom sporazumu", dodao je on.

Dodik je predstavnicima Srba rekao i da je Srpska odbila da pravi migracione centre na svojoj teritoriji.

