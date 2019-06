MIRSADI (15) SE ISPUNILA ŽELJA DA PRVI PUT VIDI MORE: Uz pomoć dobrih ljudi, porodici stigao još jedan poklon (VIDEO)

Međutim, dobri ljhudi su uskoro pokrenuli i drugu akciju u kojoj se skupljao novac za kupovinu krave za porodicu Hadžić. Obe akcije su uspešno završene.

Udruženje "Fokus", koje je pokrenulo sakupljanje pomoći, moli sve one koji žele da pošalju novac od sada to čine samo na račun majke, a ne na oba računa kako je to rađeno do juče.



Borba ove porodice nije završena, ali su mnoge bitke dobijene zbog pomoći koju su dobili u poslednjih nekoliko dana.

"Cela porodica će ići na odmor u Makarsku početkom jula, što im je omogućila turistička organizacija iz Dubice. Oni su se prvi javili, pa je porodica želela da ih ispoštuje. Voleo bih da naglasim da porodica zahvaljuje svima koji su ponudili druge destinacije i novčanu pomoć", rekao je predsednik udruženja Nedim Krivdić.

Podsetimo, Mirsada Hadžić, učenica prvog razreda srednje škole u Kozarskoj Dubici u Bosni i Hercegovini, imala je samo jednu želju: da vidi more.

Međutim, život ove devojke se uveliko razlikuje od života mnogih njenih vršnjaka jer joj se otac teško razboleo kad joj je bilo samo deset godina, a ona je morala da preuzme posao na njivi. Iako se otac u međuvremenu pomalo oporavio, ona i dalje dane provodi radeći poljoprivredne poslove da olakša roditeljima.

"Radim oko traktora, tanjiram, orem sejem. Osim toga, hranim stoku, krečim kuću, uređujem oko kuće", rekla je ona, dodajući da je prvi put u traktor sela sa samo pet godina. Uz to, upisala je srednju farmaceutsku školu, a uči, priznaje, samo pre spavanja, kad pozavršava sve poslove.

