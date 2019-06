ŽELJKA CVIJANOVIĆ: Političke igre Sarajeva ugrožavaju građane! Vlada opšte mrtvilo zbog ljudi koji sede i ne rade svoj posao!

Gostujući u emisiji Pečat RTRS-a, Cvijanovićeva je kazala da se oseća blokada izazvana neformiranjem vlasti na nivou BiH, koja otežava ili sprečava realizaciju vrlo važnih projekata, poput mosta kod Gradiške, za koje je potrebna saglasnost zajedničkih institucija.

"Sada imate opšte mrtvilo i nezainteresovanost, imate ljude koji sede i ne rade posao. To su političke igre Sarajeva i naši građani moraju da znaju da je to političko mesto iz kojeg, po raznim osnovama, dolazi politička i ekonomska šteta koju oni trpe", navela je Cvijanovićeva.

Namera Sarajeva da zadrži postojeću garnituru iz Republike Srpske i smanje politički prostor koji bi SNSD trebalo da zauzme, na kraju će im se vratiti kao bumerang, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da su partije iz Srpske koje participiraju u vlasti na nivou BiH u prethodne četiri godine pretvorile zajedničke institucije u zavod za zapošljavanje, gomilajućio ionako brojnu administraciju i troškove. Ona je, kako je rekla, očekivala izostanak jedinstva stranaka iz Srpske nakon oktobarskih izbora, ali da veruje će ono biti realizovano kada za to dođe vreme.

Govoreći o izjavi visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da migrante treba rasporediti na teritoriji Republike Srpske, Cvijanovićeva je rekla da je ta izjava neozbiljna i da je Inckovo vreme iscurilo.

Ona je upitala zašto on i mnogi iz međunarodne zajednice ne nasele migrante u svojim zemljama, kad već to preporučuju Srpskoj. Ponovila je da Srpska nema prostor za smeštaj migranata, niti mogućnosti da ih zbrine, te da je stav u vezi s tim veoma jasan.

Cvijanovićeva je rekla da Republika Srpska to ne može da učini iz bezbednosnih razloga i da stav o tom pitanju neće biti promenjen.

Predsednica Srpske je naglasila da se Incko i veliki deo međunarodne zajednice protive svemu što dolazi iz Republike Srpske i da je to ne iznenađuje jer ni ona nije saglasna sa njegovim stavovima.

" Jedna stvar je samo kojoj se Incko i veliki deo međunarodne zajednice ne protivi, a to je da mi treba uporno da klimamo glavom na sve što oni govore i rade i da slepo prihvatamo to što traži političko Sarajevo. Kad bismo to radili, njima bi sve bilo u redu, a sve drugo nije", kazala je.

Stoga je, rekla je, ne čudi to što se oni protive rezervnom sastavu policije. Kaže da nijedan zakon u Republici Srpskoj nije donesen napamet, pa ni onaj koji tretira ovo pitanje.

"Mi smo navikli na to da će veliki deo međunarodne zajednice biti protiv šta god da uradimo u Republici Srpskoj", zaključila je Cvijanovićeva.

Kurir.rs / Tanjug

Foto: RTRS

Kurir