SA LOGORA U KOJEM SU MUČENI I UBIJANI SRBI U SREBRENICI SKINUTA SPOMEN-PLOČA: Nestalo tek postavljeno obeležje, a porodice žrtava traže recipročne mere!

To je za Srnu potvrdio predsednik Udruženja Vojin Pavlović i najavio da će to prijaviti Stanici javne bezbednosti. On je rekao da je ploča, postavljena pre dva dana, a uklonjena je juče u 17.00 časova, te da mu još nije poznato ko je to učinio.

Nakon postavljanja spomen-ploče bošnjački funkcioneri u lokalnoj vlasti su tražili njeno uklanjanje, ističući da nije izdato odobrenje za njeno postavljanje, te da ovo obeležje vređa bošnjačke žrtve.

Predstavnici Organizacije porodica zarobljenih i poginulih srpskih boraca i nestalih civila predali su opštinskoj administraciji zahtev u kojem traže da, ukoliko bude uklonjena spomen-ploča sa bivše policijske stanice, isto bude učinjeno i sa bošnjačkom koja je, takođe, bez odobrenja, postavljena na školskom igralištu u Srebrenici, kao i desetine nelegalnih bošnjačkih na području opštine na kojima su različiti, većinom neistiniti i uvredljivi natpisi.

"Danas sam ponovo podneo zahtev za izdavanje odobrenja ili da se uklone i bošnjačke spomen-ploče na području ove opštine, ali nažalost, uklonjena je samo naša što pokazuje da su Srbi građani drugog reda i neravnopravni u ovoj lokalnoj zajednici i da im se ne dozvoljava da obeleže mesta stradanja pripadnika svog naroda i da se sazna istina o tim stradanjima", rekao je Pavlović.

On kaže da će tražiti da policija ispita ovaj slučaj i pronađe ploču jer je to imovina Udruženja.

"Mi nemamo odobrenje za postavljanje spomen-ploče, ali nemaju ni drugi. Hoćemo da budemo ravnopravni i da i mi obeležimo mesta na kojima su mučeni i ubijani Srbi i da se zna istina", istakao je Pavlović.

On smatra da postavljanje spomen-ploče na bivšoj policijskoj stanici, u kojoj su mučeni i ubijani Srbi, nije nikakva provokacija i "zabijanje prsta u oko".

"Postavljanju spomen-ploče na bivšoj zgradi policijske stanice u Srebrenici, koja je u minulom ratu bila logor za Srbe, protive se oni koji opravdavaju zločine i zločince", rekao je Pavlović.

Na uklonjenoj spomen-ploči pisalo je: "U slavu i pomen nevino postradalim žrtvama regije Birač i Podrinja 1992-1995. godine, počinjenom od strane muslimanskih hordi Srebrenice. Otadžbina vas neće zaboraviti. Večna vam slava i hvala! Narod Republike Srpske".

Kurir.rs / Tanjug

Foto:

Kurir