ABU HAMZA DOBIO BIH U STRAZBURU: Moraju da mu plate 9.000 evra zbog kršenja ljudskih prava

Bosna i Hercegovina moraće da isplate 9.000 evra Imadu Al Husinu, poznatijem kao Abu Hamza, zbog kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima, odlučio je danas Evropski sud za ljudska prava.

U jednoglasno usvojenoj presudi navedeno je da je Evropski sud za ljudska prava utvrdio povredu člana 5. stava 1. Evropske konvencije o ljudskim pravima, a koja se odnosi na pravo na slobodu i bezbednost.

Utvrđeno je da je u slučaju Al Husina ovaj član povređen zbog pritvora u kojem se nalazio u BiH od avgusta 2014. godine do sepetembra 2016. godine, preneo je portal Klix.ba. Sud je utvrdio da član 5. stav 1. nije povređen kada je reč o pritvoru u periodu od jula 2012. godine do marta 2013. godine i u periodu od marta 2014. godine do avgusta 2014. godine kao i da nije povređen stav 4. istog člana (postupak o zakonitosti pritvora).

Imad al Husin, poznatiji kao Abu Hamza, državljanin Sirije sa prebivalištem u Sarajevu, uhapšen je 5. oktobra 2008. u akciji više bezbednosnih agencija zbog procene nadležnih da predstavlja opasnost po nacionalnu bezbednost.

Država Bosna i Hercegovina držala je Al Husina u pritvoru dok je tražila državu u koju bi on mogao biti deportovan.

Sud je utvrdio da od avgusta 2014. godine nijedna zemlja nije bila voljna da prihvati Al Husina koji je klasifikovan kao pretnja po nacionalnu bezbednost.

On nije pušten na slobodu sve do februara 2016. godine jer je BiH tražila zemlje koje bi ga eventualno prihvatile.

Međutim, taj period trajanja pritvora doveo je do kršenja njegovih ljudskih prava.

BiH je kontaktirala 38 zemalja sa ciljem da se Al Husin prebaci u treću zemlju, međutim sve zemlje su odbile zahtev koji je podnošen od septembra 2012. godine. Od avgusta 2014. godine država BiH kontaktirala je Kanadu, Kazahstan, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, te pokušala stupiti u kontakt sa Saudijskom Arabijom.

Nakon što su sve zemlje odbile da prime Al Husina, on je pušten iz pritvora.

Sud je zaključio da Bosna i Hercegovina treba podnositelju zahteva da isplati 9.000 evra z anadoknadu nematerijalne štete, piše u presudi.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Youtube/Printscreen)

