MA, ON PETLJA SA DROGOM I TO JE U REDU: Majka Adisa Abaza uhapšenog u Nemačkoj negira da je sin TERORISTA

Na kućnom pragu su zatekli njegovu majku Medinu, vidno šokiranu. Najpre iznenađenje otkud novinari, a potom negira da njen sin ima bilo kakve veze s terorističkim napadom u Parizu kada je ubijeno više od 150 ljudi.

"Još sam u šoku, bolje da snaja kaže, ali na poslu je. Nasekirana sam i van sebe. Mogu samo reći da on nema nikakve veze s terorističkim napadom. Moj sin nije terorista! U redu droga i sve to što je bilo, to stoji i to jeste radio, ali ovo...", govori ona. Vest o razlogu sinovljevog hapšenja javila joj je snaja. Kaže, jedva se zadržala na nogama.

"Snaja mi je plačući javila telefonom razlog njegovog hapšenja. Kad se nisam srušila i onesvestila. Povraćala sam. Itekako me potreslo. To nema veze s mojim sinom. Svi smo van sebe", ističe ona. Ne krije da su znali da je njen sin Adis u Nemačkoj. Na dan hapšenja, 19. juna, čula se sa sinom na Viberu.

"Slao mi je fotografije šta sprema za ručak i svoju fotografiju, najednom tajac. Tog dana čuli smo se poslednji put. Kasnije saznajemo da je uhapšen, ali nismo odmah znali razlog hapšenja, to smo tek danas (jučer, op. a.) saznali i skamenili smo se", priča ona.

Kaže, ne zna šta će i kako će sada, hoće li angažovati advokata i kako će se dalje sve odvijati. O tome još, zbog pretrpljenog stresa, ne može ni razmišljati. Na pitanje novinara Avaza da li je Adis ikad bio u Parizu, majka uhapšenoga to izričito negira.

"Kakav Pariz, Bože sačuvaj. Bio je u Nemačkoj i Holandiji, ali u Parizu nikad. Nema šanse! Vraćam film gde je putovao te 2015. godine i stvarno ne znam da je ikad bio u Parizu. Ne znam kako njega povezaše s tim",izričita je ona.

Odbacuje i potvrđenu optužnicu Suda BiH kojom se Abaz tereti za krivično delo organizovanog kriminala, u vezi s krivičnim delom neovlaštenog prometa droge.

Optužnicom su obuhvaćeni Admir Mahmutagić, Deni Stanišić, Almir Mrkonjić i Semedin Topčagić, a svi su bili deo grupe koju je formirao upravo Abaz.

U Janjićima kod Zenice svi u komšiluku znaju za Abaza. Prva asocijacija na njega su droga i policija, ali retki žele javno govoriti o tome. " Radio je sve što nije trebao. Bavio se drogom, naoružanjem... Gde ima dima, ima i vatre, tako da je verovatno on i počinio taj terorizam", govori nam Mustafa Imamović. Na ulicama Janjića je i Jusuf, koji nije želeo da kaže prezime. "Znam da je povezan s drogom. Viđao sam i policiju ispred njegove kuće", govori Jusuf. Ostali meštani saglasni su da su Abazova supruga, majka i deca dobre komšije, ali da je on od malih nogu bio problematičan.

Kurir.rs/Avaz.ba

Foto: Avaz.ba

Kurir