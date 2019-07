TAČI LJUT NA DODIKA: Ne idem u Sarajevo zbog njegovog ponižavajućeg poziva! DODIK: Zvali smo nedefinisani subjekat Kosovo, kako je i dogovoreno, kakva crna država?!

"Uprkos volji i spremnosti da učestvujem na SEECP, ponižavajući poziv sadašnjeg predsjedavajućeg Predsjedništva BiH sprečio me da predstavljam Kosovo na ovom sastanku", napisao je Tači na Fejsbuku.

Prema njegovim rečima, Priština je uvek bila spremna za dobrosusedske odnose sa BiH i za uzajamno priznavanje.

"Ali, nažalost, naša volja se neprestano zloupotrebljava, kao što je to sada slučaj sa organizacijom SEECP iz BiH. Minimum koji Kosovo zahteva za učešće na takvim forumima jeste jednak tretman sa drugim zemljama učesnicama", kaže Tači.

U kabinetu predsedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika ranije je Srni rečeno da Predsedništvo BiH nije na SEECP pozvalo nikakvu "Republiku Kosovo", koju BiH ne priznaje kao državu, nego nedefinisani subjekt Kosovo sa fus notom.

Učešće Kosova na SEECP rešeno je 2014. godine uz saglasnost svih onih učesnica koje ne priznaju Kosovo: Srbije, Grčke, Rumunije, Moldavije i BiH.

Prema tom rešenju, Kosovo se odriče svog subjektiviteta kao nezavisne države i prihvata da u SEECP uđe kao nedefinisani subjekt Kosovo, uz fus notu. To isto prihvataju i sve druge učesnice SEECP, i one koje inače priznaju Kosovo i one koje ga ne priznaju.

Kurir.rs/RTRS

Kurir