NERETVA U MOSTARU NIJE ZA KUPANJE: Loši rezultati vode, puna je bakterija

Naime, ova Agencija svake godine vrši ispitivanja vode na kupalištima na području Hercegovine, a prva ovogodišnja ispitivanja bila su u junu.

"Prva ispitivanja u 2019. su izvršena u junu mesecu, na sledećim lokacijama: kupališta na reci Neretvi u Mostaru – Carinski most i Stari most, kupališta u Neumskom zalivu - plaže hotela Neum, Sunce i Zenit. Kao i do sada, rezultati za kupališta u Neumskom zalivu zadovoljavaju uslove EU Direktive o vodama za kupanje, dok ona na reci Neretvi u Mostaru ne zadovoljavaju", rečeno je iz Agencije, piše Bljesak.info.

Za ocenu, tvrde, koriste i prosečne rezultate prošlogodišnjih ispitivanja, budući da se ne može dati ocena na osnovu jednog ispitivanja. U reci Neretvi su tokom prošle godine pronašli bakterije ešerihije koli i crevne enterokoke.

Planom monitoringa voda na tradicionalnim kupalištima na vodnom području Jadranskog mora, u 2019. godine je obuhvaćeno ukupno 18 lokacija, a to su: Neretva – Carinski most, Stari most, Akumulacija HE Mostar I, Akumulacija HE Jablanica – Ostrožac i Gračac; Akumulacija HE Rama; Kukavičko jezero; Boračko jezero; Buško Blato; Trebižat – Kravice, Čeveljuša, Jaz; Bunica, Drežanka i Lištica – Mostarsko blato, kao i more – kupališta ispred hotela Neum, Sunce i Zenit.

Kupanje na hercegovačkim kupalištima je, navode iz Agencije, na sopostvenu odgovornost, a kupači trebaju da vode računa i o temperaturnim razlikama.

