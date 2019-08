BAKIR UDARIO NA DODIKA: Prvo Akcioni plan za NATO, pa onda Savet ministara, to nije toliko važno!

Kada "odvežemo taj čvor", "nije toliko ni važno" da li će Savet ministara biti formiran za dva ili dva i po meseca, rekao je on u intervjuu koji će večeras biti emitovan na sarajevskoj BHRT.

Izetbegović kaže da je, s tim u vezi, najvažnije ispoštovati Ustav, zakon i ranije odluke Predsedništva BiH I Saveta ministara BiH. Ako tako ne bude, prema njegovim rečima, BiH će zapasti u još dublju krizu.

Šef dilomatije BiH u novom sazivu Saveta ministara, rekao je Izetbegović, biće Bisera Turković, s obzirom na to da je odlazeći predsedavajući najvišeg izvršnog Denis Zvizdić odbio da bude na toj funkciji.

"Mislim da će (to biti Bisera) Turković, a sa Zvizdićem sam razgovarao i on odbija to zbog nekih svojh privatnih planova", rekao je Izetbegović.

Kurir.rs/Tanjug

