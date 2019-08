CVIJANOVIĆEVA: BiH propustila odličnu šansu da dobije status kandidata za EU! A za NATO, mi smo uvek za saradnju, ali ne i za članstvo!

BANJALUKA - Bosna i Hercegovina je ove godine propustila odličnu šansu da dođe do statusa kandidata za ulazak u Evropsku uniju, jer nije mogla da obezbedi ni najosnovniju stvar - da formira vlast nakon izbora, izjavila je predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović.

"Tu više nije stvar ni upitnik ni mišljenje, nego da li smo formirali vlast. Nije bilo ni elementarne stvari ni kredibilnog partnera za Evropu", rekla je Cvijanović u intervjuu za Nezavisne.

Ona je istakla da je nedavno potpisani koalicioni sporazum o formiranju vlasti na nivou BiH jasno definisao i put BiH ka NATO, navodeći da je RS uvek bila za saradnju s tim vojnim savezom, ali ne i za članstvo u njemu.

"To je vrlo jasno definisano u principima. Jasno je i kroz našu prethodnu komunikaciju i iznošenju stavova u javnosti. Mi nikada nismo sporili da treba da postoji saradnja s NATO. Ne da nismo sporili, mi smatramo da ona treba da postoji jer smatramo da nam saradnja s NATO treba da jačamo naše bezbednosne kapacitete i dostignemo neki nivo", rekla je Cvijanović.

Ona je dodala da to ne znači da BiH treba da uđe u NATO, pogotovo zato što postoji rezolucija koja se ne odnosi samo na neutralnost prema NATO nego prema bilo kojem vojnom savezu.

"Što se tiče ANP, sve je definisano u principima. Kada formiramo vlast, onda treba da definišemo sve što treba da predstavlja ta saradnja. To bi bilo logično. Ali ovde nema logike, ovde ima samo proste političke agende i to one sirove", kazala je Cvijanović.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir