BOSANSKI KRIJUMČARI ORUŽJA PALI NA KOMIČAN NAČIN: Ostali bez novca i goriva, a onda se i izgubili! Kad ih je zaustavila nemačka policija, u gepeku je imala šta da vidi!

Organizator grupe koja se bavila trgovinom oružja Alen Hrvatović uhapšen je nakon što je u Drezdenu u februaru ove godine iz bizarnog razloga pala pošiljka oružja. Terenac s oružjem ostao je bez goriva, a dvojac koji ga je prevozio ostao je bez para.

U Drezdenu su uhapšeni državljani BiH Dino Šljoka i Emil Alimanović nakon što je u njihovom “mercedesu”, u specijalno napravljenom prtljažniku, pronađeno 98 ručnih bombi, četiri automatske puške, osam pištolja i drugih vrsta oružja i municije.

Nemački inspektori obavestili su kolege iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) da su u mobilnom telefonu Dine Šljoke pronašli da je komunicirao s Hrvatovićem putem aplikacije “Signal”.

Analizom je utvrđeno da je Hrvatović angažovao Šljoku i Alimanovića da prevezu oružje za Holandiju. Dvojac je 16. februara u 19.36 sati s pošiljkom nesmetano prešao granicu BiH na prelazu Bosanski Brod. Već sutradan Šljoka više puta zove Hrvatovića i žali se da bi mogli da ostanu bez goriva. Hrvatović mu na to kaže da je “išao u Holandiju vozilima koja mnogo više troše i da mu nije za to trebalo 2.000 evra”.

"Koliko vam je ostalo do Brede, Denis će rešiti problem i doneti novac. Gore kad dođeš, ostavićeš džip, reći ćeš im gde šta. Daće ti odmah 1.500 i videću da vam da još za troškove. Kod Denisa ćeš biti dva-tri dana", pisao je Hrvatović Šljoki.

Čekali novac

Sve je potvrdio i svedok tužilaštva kojeg su Šljoka i Alimanović kontaktirali putem Fejsbuka žaleći se da su ostali bez goriva i novca. Svedoka ubrzo zove Hrvatović moleći da Šljoki pomogne, pa je dogovoreno da im preko Vestren juniona pošalju 300 evra.

Svedok je ispričao da su ga Šljoka i Alimanović zvali iz Drezdena, gde su čekali novac i očito izgubljeni pitali kuda dalje da idu do Amsterdama. Ova transakcija nije uspela, a svedoka je ubrzo kontaktirala nemačka policija.



Odbrana tvrdi da nema dokaza

"Obrazloženje koje je sastavni deo predloga za produženje pritvora, odnosno, dokazi na kojima se zasniva, ne upućuju u dovoljnoj meri na postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivično delo. S tim u vezi, navodi o postojanju navodne organizacije su paušalni, s obzirom na to da ovaj sud ne raspolaže bilo kakvim informacijama u pogledu njenih članova, dok postupajući tužilac potencira dokaze i istražne radnje koje se provode u drugim zemljama, a s kojim sadržajem , ova odbrana nije upoznata", kazao je Hrvatovićev advokat Bakir Hećimović.

Nije otkrivena garaža

Tužilaštvo je tokom istrage utvrdilo da su oružje u vozilo, prema uputstvima Hrvatovića, sakrili Adin Karić i Aladin Zahirović. Iako se do hapšenja Hrvatovića pokušalo otkriti ko su ostali članovi grupe, to istražiteljima u BiH nije pošlo za rukom. Takođe, do sada nije otkrivena ni garaža u kojoj je bio napravljen specijalni štek.

