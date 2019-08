NEVEROVATNA SCENA U SARAJEVU: Budistički monah hteo da se bije sa konobarom! (VIDEO)

Naime, izvesni budistički monah koji se poslednjih dana može videti u centru Sarajeva, nudio je svoje usluge građanima, a u jednom restoranu uspeo je da ubedi mušteriju da kupi narukvicu.



Konobar, uvidevši da monah počinje da bude naporan, zamolio ga je da se pomeri od stola. Redžić je nekoliko minuta kasnije snimio kako monah preti konobaru i poziva ga na tuču.

Sve to zaprepastilo je ovog Sarajliju koji je u podugačkom i statusu na Fejsbuku poručio: "Kroz život sam se družio sa svakakvim ljudima pa sam upoznao i jednog šibicara koji je bio i veliki vernik i kad su ga pitali kako to da on vara ljude kad bi trebalo da je primer poštenog interpretatora “svete knjige”, on je odgovorio da je čitao da: “ako ti neko daje pare u ruku da je Haram ne uzeti ih”, te pojasnio kako kad on pokaže nesretniku gde je kuglica da njemu ovaj daje pare u ruku!!!

Bio ti pravnik, musliman, pravoslavac, katolik, Sejdić ili Finci da ne kažem monah s Tibeta ako si čovek, čovek si, a ako ne valjaš i onu najsvetiju knjigu ćes ti prilagoditi sebi i svojim najgorim sredstvima da dođes do cilja...jer kako kažu: “dok dođem do cilja nekako ću opravdati sredstva”.

Zato, ljudi budite ono što jeste i onakvi kakvi jeste jer nema te knjige koja će od lošeg napraviti dobrog čoveka... P.s. Ovo nije govor mržnje nego baš sve obrnuto", rekao je Redžić.

Kurir.rs/Avaz.ba

Foto: Facebook/Printscreen

Kurir