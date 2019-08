OBELEŽENA 26. GODIŠNJICA HERCEG BOSNE: Položeni venci na grob Mate Bobana, a događaju prisustvovali i vojnici Oružanih snaga BiH (VIDEO)

Predsednik udruženja "Herceg Bosna" Vlado Šoljić s ponosom je govorio o Mati Bobanu.

"Poznavao sam predsednika Bobana i pre rata. Bili smo i poslovni i pravi prijatelji. Mogu odogvorno reći da je on bio vojnik hrvatskog naroda. To je dokazao i pre rata i u ratu i nakon rata kad je napustio dužnost, a nijednu ružnu reč koja bi mogla da šteti hrvatskom projektu nije rekao, iako mu je tad bila nanesena nepravda. Prema svemu tome, na svim poljima, on je dokazani čovek" kazao je Šoljić.

Vlado Šoljić foto: Youtube/Printscreen

Grudski načelnik i član Predsedništva HDZ-a BiH Ljubo Grizelj istakao je "da je ovaj dan prilika da se probudi svest svih Hrvata o Herceg Bosni kao nečem pozitivnom i nečem što je ugrađeno u same temelje ove države".



Kurir.rs/Slobodna-bosna.ba

Foto: Youtube/Printscreen

Kurir