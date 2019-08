DODIK: Srbi i Hrvati su zarobljeni u ambicijama Bošnjaka! BIH se održava još samo na aparatima međunarodnog faktora!

ne očekuje pomak do 5. septembra

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da ne očekuje da će se do 5. septembra desiti bilo šta u vezi sa imenovanjem kandidata za formiranje Saveta ministara jer je očigledno da u procesu pregovaranja ima više aktera nego što je potpisa na sporazumu za formiranje tog tela.

"Kada kažem više, ne mislim samo na domaće političke aktere, već i na one koji iz senke pokušavaju da upravljaju političkim procesima u BiH, a ne izlaze na izbore. Upravo ta činjenica da se za bilo koji unutrašnji dogovor traži dozvola sa strane dovela je BiH u poziciju da se održava još samo na aparatima međunarodnog faktora. Ako BiH zavisi samo od stranaca, onda je svima jasno da joj nema spasa", rekao je Dodiku intervjuu Srni.

On je istakao da su dva od tri konstitutivna naroda u BiH zarobljena u ambicijama trećeg jer su Srbi i Hrvati su onemogućeni da učestvuju u radu zajedničkih institucija, što im garantuju Ustav i zakoni u BiH.

Dodik je ukazao na to da Godišnji nacionalni plan za članstvo u NATO-u (MAP) nije prepreka da se formira Vlada Federacije BiH, ali da ni tamo još nema dogovora o vlasti. On je ocenio da je MAP je samo bled pokušaj da se stvari zamagle i ne nazovu pravim imenom.

Govoreći o upozorenjima iz FBiH da je iz zajedničkih institucija nemoguće izaći jednostrano i tvrdnjama da ima nerealne ciljeve, Dodik je istakao da može stvar postaviti obrnuto.

"Odbijanjem da se omogući Srbima pravo na političko predstavljanje, politički Bošnjaci oličeni u dva člana Predsedništva (Šefiku Džaferoviću i Željku Komšiću), jednostrano napuštaju Dejtonski sporazum, njegov Ankes četiri, u kojem je Srbima, kao i drugim narodima predviđeno pravo na političko predstavljanje u Savetu ministara, Predsedništvu i Parlamentarnoj skupštini BiH, odnosno oba njegova doma. Pošto sam u Predsedištvo biran direktno, samo na tom mestu nisu sproveli opstrukciju. Ako se svi pozivamo na Ustav, a pozivamo se, hajde da vidimo šta je najstarije u tom Ustavu. Da li u tom Ustavu negde uopšte piše NATO, ili još manje MAP, ili taj Ustav propisuje kako se formiraju zajedničke institucije", upitao je Dodik.

On je rekao da je istorija puna primera u kojima jedan narod želi da napusti državu u kojoj gubi svoja osnovna politička prava.

"Zato je pozivanje na Ustav i od Komšića i od Džaferovića i od Bakira Izetbegovića prazna priča jer upravo oni stoje na putu ostvarivanja osnovnih prava Srba u BiH. Šta je njihov cilj, to je pitanje - da nas politički razoružaju i pretvore u građane, o čemu naglas sanja Komišić. To je nemoguća misija i to bi morao da zna čak i sa skromnim političkim znanjem koje ima", istakao je Dodik, prenosi RTRS.

On je ocenio da ta situacija ne bi mogla da se desi da su Hrvati zaista dobili svog člana Predsedništva.

Na pitanje da li ostaje pri stavu da će nakon 5. septembra, ako do tada ne bude imenovan predsedavajućI Saveta ministara, sazvati sednicu Skupštine Republike Srpske, Dodik je odgovorio potvrdno, navodeći da ostavlja mogućnost da se do tog datuma partije pobednice u bošnjačkom političkom telu presaberu i razmisle da li je normalno da predstavnici Srpske mirno gledaju kako im uzimaju Ustavom zagarantovana prava.

Dodik je naglasio da će nakon toga otići u Narodnu skupštinu i izneti plan za povratak u okvire Aneksa četiri potpisanog zajedno sa svim drugim aneksima Dejtonskog mirovnog sporazuma.

