SNSD UPOZORAVA: Bakir Izetbegović pravi istu grešku kao i njegov otac PO NAGOVORU STRANACA!

"Moram da podsetim javnost da je Alija Izetbegović, otac Bakira Izetbegović, 1992. godine isto tako po nagovoru stranaca povukao potpis sa već potpisanog Kutiljerovog sporazuma, koji bi tada omogućio opstanak BiH i koji bi omogućio da rat u BiH nikada ne počne. Takvu grešku na nagovor stranaca i izlazak iz konsenzusa sa drugim narodima u BiH je tada napravio Alija Izetbegović, a istu takvu grešku danas na nagovor stranaca pravi njegov sin Bakir. Zbog nagovora stranaca u potpunosti ignoriše ono što su stavovi, interesi i želje druga dva konstitutivna naroda u BiH - objasnio je Kovačević za N1.

Na pitanje odakle sada paralela između ta dva perioda, Kovačević je rekao da je to zato što je reč o dva dogovora dva konstitutivna naroda. On je podsetio da su 1992. konstitutivni narodi u BiH su postigli dogovor da ne dođe do rata, a onda je Alija Izetbegović po nagovoru stranaca izašao iz tog dogovora i došlo je do ratnog sukoba, do velikog broja žrtava i to je jedan period kojeg se svi nerado sećamo.

"Isto tako danas, postigli smo jedan dogovor u BiH i ponovo neko na nagovor stranaca izlazi iz tog dogovora i ponovo ruši konsenzus i dogovor konstitutivnih naroda u BiH", istakao je Kovačević. On je dodao da danas, naravno, neće doći do rata i da je ratni scenario potpuno nedopustiv i neprihvatljiv, te da samo neozbiljni ljudi, politički šarlatani poput Igora Crnatka, mogu govoriti o ratnom scenariju u BiH.

"Mi zato stalno govorimo da nismo avanturisti. Svima je jasno da bismo mi voleli da Republika Srpska bude nezavisna, da bude država. Kada bismo bili avanturisti, mi bismo to uradili već danas. Mi nismo avanturisti i konstantno pružamo šansu BiH, ali na samo jedan način na koji je to moguće, to je konsenzusom, dogovorom", navodi on.

foto: Printscreen YouTube/RTRS

Takođe je podsetio da SNSD poštuje interes bošnjačkog i hrvatskog naroda, da ne želi na bilo koji način da našteti ili da nanese bilo šta nažao ni bošnjačkom ni hrvatskom narodu, te da traži isti takav odnos i od drugih konstitutivnih naroda prema srpskom narodu, ali da se ovakvim ponašanjem to ne radi. Podsetio je i da je SNSD 5. augusta seo sa izbornim pobednicima iz Federacije BiH u bošnjačkom i hrvatskom nacionalnom korpusu i da je napravljen sporazum koji je bio deo kompromisa i konsenzusa.

"BiH može da opstane samo na kompromisu i konsenzusu. Taj sporazum je bio dobar za sve, podjednako loš za sve. Međutim, bošnjačka strana, tu prvenstveno mislimo na Bakira izetbegovića i na SDA koji su sa nama potpisali taj sporazum, kasnije su, ohrabreni strancima, krenuli u rušenje sporazuma. Evo, mesec dana poslije potpisivanja, nismo napravili nijedan korak napred", naglasio je Kovačević.

"Kada ne uvažavate Republiku Srpsku kao jedan od dva suverena elementa od kojeg je sastavljena BiH, vi onda ne uvažavate BiH već radite na njenom rušenju", ocenio je on.

Govoreći o sporazumu o formiranju vlasti za čiju implementaciju rok ističe danas, portparol SNSD-a kaže da je kompromis sadržaj tog sporazuma i da taj kompromis SNSD nije narušio već ga narušava neko drugi.

"Mi i dalje stojimo iza toga što smo potpisali. Neko drugi ne stoji iza toga šta je tada potpisao sa nama. I dalje stojimo iza konsenzusa da da ćemo da idemo u EU i da ćemo da sarađujemo sa NATO-om. Ali ne stojimo iza toga da ćemo da pravimo bilo koji novi korak ka članstvu u NATO. Saradnja sa NATO - da, bilo koji novi korak ka članstvu u NATO savez - ne. ANP je korak ka članstvu u NATO, mi na to nećemo pristati, to je veoma jasno", poručio je Kovačević.

On je ponovio da je Rezolucija o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština Srpske svetinja i da će u parlamentu Srpske biti doneseni novi koraci kao reakcija na blokade BiH od jednog naroda koji u potpunosti ignoriše druga dva.

"Mi ćemo zbog svega toga u Narodnoj skupštini doneti zaključke i usaglasiti reakcije na sve ovo što se dešava u BiH. Neko u potpunosti ignoriše srpski narod kao konstitutivni", konstatovao je Kovačević.

