DODIK: SNSD sprema političku platformu, kao odgovor na novu situaciju u BiH

Dodik je u intervjuu Srni rekao da će potom ta platforma biti dostavljena Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

"Sve do zakazivanja sednice Narodne skupštine ostavljam mogućnost da se pronađe formula izlaska iz ćorsokaka u koji su nas sve stavili pojedinci koji imaju izrazito kratkovidu političku pamet", rekao je Dodik.

Upitan da prokomentariše to što danas ističe rok predviđen sporazumom o formiranju Saveta ministara koji je potpisao zajedno sa liderima HDZ i SDA, koji je predviđao izbor kandidata za predsedavajućeg Saveta minstara, Dodik je rekao da sada može da konstatuje da je, kao i sve u BiH od Dejtona do danas, i to bio pokušaj "od sporazuma do nesporazuma, i tako u krug".

"Javnost u BiH je svedok kako je taj sporazum rušen, a da se ni mastilo od potpisa na njemu nije osušilo, kako od nekih potpisnika, tako i od domaćih ali i međunarodnih aktera", rekao je Dodik.

Ponovio je da Godišnji nacionalni program za članstvo (ANP) u NATO-u nikada nije bio uslov za formiranje vlasti zbog čega je potpuno jasno da je sada ispostavljen kao uslov da se spreči ulazak SNSD u institucije BiH.

Ponovio je da je na funkciju člana Predsedništva BiH došao da štiti interes srpskog naroda, a da političko Sarajevo, koje sada ima "dva člana", mora da shvati da on ne može i ne želi da radi protiv naroda koji ga je birao.

Srpski član Predsedništva je istakao da BiH ne prete nikakvi sukobi ni iznutra ni spolja.

"BiH jeste u krizi, možda i u fazi raspadanja, ali ona sigurno nije u takvoj situaciji da se može i posumnjati da je ovde ugrožen mir ili bezbednost i niko nema nijedan relevantan ili ozbiljan pokazatelj da me demantuje", rekao je on.

Kako kaže, bez obzira na sve političke razlike, BiH je danas bezbednija i mirnija od mnogo zemalja koje nisu u fokusu međunarodne pažnje.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

Kurir