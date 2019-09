SARAJLIJE SE OKUPLJAJU NA CIGLANAMA PROTIV PARADE PONOSA: Budi ti gej, ali ne nameći meni da je to okej

Desetine građana izašle su na ovaj kontraskup i jasno poručile da su protiv održavanja LGBT paradiranja, koje počinje danas u 12 sati ispred Večne vatre.

Očekuje se pristizanje još građana, a zatim će krenuti u kratku, mirnu šetnju da izraze svoje nezadovoljstvo.

foto: Klix.ba/T.S.

Neki od natpisa na njihovim transparentima glase: "Još će mi biti sramota reći da sam muškarac i da imam ženu", "Licemerni Gadovi Bolesnih Težnji", "Levati, u svoja četiri zida", "Ne budi Derpe, drži do sebe", "Budi gej, ali ne nameći meni da je ok"...

Sanin Musa, teolog i univerzitetski profesor, jedan je od organizatora današnjeg okupljanja.

foto: Klix.ba/T.S.

"Naša osnovna poruka je 'ne' nemoralu koji želi da nam nametne LGBT populacija u javnom eteru. Dakle, svoje poglede na seksualno iskustvo koje žele da unesu na naše trogove, škole... A 'da' kažemo svim tradicionalni vrednostima koje su krasile ovaj grad, narod i državu, a to su brak, porodica i deca. Mi se danas kitimo nekim retoričkim zavrzlamama kao što su heteroseksualac, transrodno... Brak je između muškarca i žene kao što je to uvek bilo, kao što je to Bog stvorio, kao između ljudi, tako i između životinja", kazao je Musa.

Sabedin Brahović je došao čak iz Švajcarske da izrazi protivljenje Paradi ponosa.

foto: Klix.ba/T.S.

"Smatram da je neprirodno ono što ovi danas rade, a ja podržavam sve što je prirodno. Nadam se s verske strane da danas ovdje neće biti nasilja. Vera sama nalaže da sve bude mirnim putem i bez nasilja", kaže on.

Brojni policijski službenici osiguravaju i ovaj skup na Ciglanama, ali u ovom delu glavnog grada saobraćaj neće biti obustavljen u narednim satima kao što je to slučaj na glavnoj sarajevskoj saobraćajnici, gde će biti održana gej parada.

