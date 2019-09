DODIK: Komšić u UN iznosio svoje privatne stavove! Za ono što je pričao nema saglasnost druga dva člana predsedništva!"

Srpski član Predsedništva BiH, Milorad Dodik, rekao je da predsedavajući Predsedništva BiH, Željko Komšić, u obraćanju na Generalnoj skupštini UN, izneo privatne stavove, jer za to nije dobio saglasnost druga dva člana tog najvišeg državnog tela.

Dodik kaže da je "Komšić jedna prevara, jer je za hrvatskog člana Predsedništva izabran glasovima Bošnjaka".

"Taj identitet prevare kod njih stalno postoji. Opet ću reći i stojim iza toga, da želim i u ovom trenutku da se formira vlast u BiH. To je logično nakon izbora. Ali, nikakva priča o članstvu i kretanju ka NATO, neće se desiti", poručio je Dodik.

Istakao je da Komšić pokušava da to predstavi kao neke svoje ciljeve.

"Pa kada BiH nije bila u krizi. Ona je u krizi od kada postoji. Pitam, ima li period da se beleži u BiH kao period prosperiteta?! Jednostavno, ja da sam želeo da napravim krizu, to sam mogao da uradim. Mogao sam da blokiram Predsedništvo, ali nisam. Neko drugi je rekao da se ne može formirati Savet ministara, nisam ja", navodi Dodik.

U tom smislu, kaže, ako bi neko želeo da upotrebi logiku, video bi da je, kako ističe, "Komšić jedno političko nedonošče ubačeno na izborima".

"Komšić je smišljen kao podvala Hrvatima. On pokušava da se nametne. Da bi Predsedništvo imalo snagu, mora da ima saglasnost sva tri člana. To što Komšić sada iznosi, to su privatni stavovi i nepoštovanje Predsedništva", poručio je Dodik.

Komšić je u obraćanju na GS UN u Njujorku kritikovao susede rekavši da pojedinim aktvnostima unose nemir i destabiiziju BiH s ciljem njihovih političkih interesa.

Kurir.rs / Tanjug

Foto: Profimedia

Kurir