ISPOVEST MIGRANTA NA BALKANSKOJ RUTI: Hrvatski policajci nas hvataju kao životinje! Slomili su mi nos i rebra, a onda su mi uzeli mobilni i novac

On je samo jedan od desetine hiljada migranata koji se trenutno nalaze u BiH i koji ne vide način da odu u zapadnu Evropu u potrazi za boljim životom.

Međutim, Muhamed Adel nije obični migrant.

Kako kaže, čak 18 godina je srećno živeo u Velikoj Britaniji, bio je srećan i imao je porodicu, ali kad je najmanje očekivao njegova sreća je uzaludno prekinuta. Obrazovan je, ima radnog iskustva i priča nekoliko stranih jezika.

"Nakon toliko godina deportovan sam iz Dablina, u tom trenutku sam imao vizu za Tursku pa je vlast odlučila da me tamo i deportuje. Tu je i počela moja migrantska priča, prepešačio sam mnoge države, Tursku, Grčku, Severnu Makedoniju, Srbiju i na kraju sam došao u BiH“, kazao je.

Nekada je živeo u Dablinu foto: Profimedia

Dodao je da u dva navrata pokušao iz BiH da pređe u susednu Hrvatsku, ali nije imao sreće, uhvaćen je.

"Ponašanje hrvatskih policajaca je teško opisati, hvataju nas kao životinje po šumi. Oba puta su me prebili, jednom su mi slomili nos, a drugi put rebra. Uradili su to namerno, a uzeli su mi mobilni telefon i novac“, ispričao je Muhamed Adel.

Prema njegovim rečima, bez novca i mobilnog telefona on praktično ne postoji, a trenutno je "zaglavljen" u glavnom gradu BiH.

foto: Profimedia

Novinare Radiosarajevo.ba odveo je do skrovišta gde trenutno boravi.

„Vi ste prvi koje sam odveo na ovo mesto, niko ne sme da zna tačnu lokaciju jer će nam ukrasti i poslednje što imamo. Ćebad koja nam život znače vežemo u najlon kese i spuštamo u kanalizaciju, kako ih ne bi uzeli", rekao je Adel.

Bosanci i Hercegovci su, kako kaže, drugačiji i često nude pomoć.



"Pokušao sam da nađem posao, ali bez rezultata. Kuvar sam po zanimanju, voleo bih da ostanem u BiH, ali da imam posao. U Sarajevu postaje vrlo hladno, ne znam kako ću dalje. U međuvremenu sam upoznao još dvoje migranata u Sarajevu i držimo se zajedno. Oni mi pomažu, kao i ja njima“, kaže.

Sarajevo foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, nisu retki migranti koji nose hladno oružje i otimaju stvari od drugih migranata.

"Pre dve nedelje sreo sam dvoje sunarodnika iz Alžira i oni su mi prislonili nož na vrat i oteli mi mobilni i novac koji sam imao. Ne možete ni zamisliti. Sledeće sedmice ću napuniti 42 godine. Nisam više mlad kao većina migranata. Alžir sam napustio jer tamo nemam budućnosti, vlast je problem, korupcija je sveprisutna, siromašni nemaju priliku“, ispričao je.

Inače, u BiH je ušao iz Srbije tako što je preplivao Drinu.

Na pitanje zašto je deportovan iz Dablina, Adel je kazao da ga je prijavila bivša supruga.

"Ona je otišla na Novi Zeland i odvela moje dete, problem je bila religija. Zato sam deportovan, a imao sam kuću, automobil, kreditnu karticu, imao sam život. Sad nemam ništa. Želim svoj život nazad“, poručio je.

Dodao je da je u BiH proveo već godinu dana i da je sada vreme da se opet pešači jer postaje hladno.

"Problem je što sad nemam ni GPS, ne mogu otići bez toga. Sad s dvoje kolega skupljamo novac pa da krenemo na put, predviđamo da će naše novo putovanje trajati oko dve nedelje, po planinama, a sve kako bi se domogli Italije“, istakao je Adel.

Kako ističe, najgore s čim je se susreo na ovim prostorima je hrvatska policija.

“Oni su životinje, monstrumi, tretiraju ljude kao pse, nije ih uopšte briga. Mislim da su rasisti, nije me briga za religiju, ali policija u Hrvatskoj je sve osim susretljiva. Tukli su me palicama, pa su mi slomili nos, pa su me nakon toga vratili u BiH“, ispričao je.

Kurir.rs/Radiosarajevo.ba

Foto: Profimedia/Ilustracija

