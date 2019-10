SKANDALOZNA IZJAVA PROFESORA IZ BANJALUKE: Studenti s hendikepom koštaju kao Svetog Petra kajgana

Na snimku, koji su studenti prosledili lokalnim medijima, jasno se čuje da profesor Kecman govori o slepom studentu i nagluvoj studentkinji i odvijanju njihove nastave.

"Ja kažem da, pobogu, dobio je demonstratore koji rade s njim, dobio je profesora koji mu na Brajevom pismu... sve što treba, razumete, koštalo nas je k'o Svetog Petra kajgana, mesečno to i tako dalje, ali se ulenjio čovek i niko neće da kaže da je on lenj i on je hendikepiran. On sve dobija, sve živo je dobio. Zato vam kažem da imam iskustvo jako loše, ako je hendikepirana i ako je nagluva. Onda smo imali... nagluvu, pa se ona nekoliko puta žalila jer nije okrenut profesor prema njoj, ona je nagluva..., ona malo čuje i čita sa usana i ne može da prati nastavu, ako se profesor okrene, ona se odmah žali. Tako da ovaj....", čuje se profesor.

Kecman je na pitanje novinara rekao da ne zna o čemu se radi i da se ne seća da je ikada govorio o bilo kome na taj način.

"Pričano je u kontekstu kako Univerzitet i u takvim slučajevima izlazi u susret studentima i da su zapravo studenti svi jednaki, to je bio kontekst priče. To je, molim vas, bilo pozitivno, ono kako sam se ja izjasnio, jer se apsolutno izašlo u susret i svi su imali razumevanja za to. Dodeljeni su i dodatni saradnici, zaista to košta Univerzitet, ali da je to pozitvina smisao, dakle da niko nije diskriminisan zbog toga što je slep ili nagluv", rekao je Kecman.

Nakon toga je izjavio da se radi o neovlašćenom snimanju i "da se ne sme zloupotrebljavati snimak koji je neko izmontirao".

