ŠAMAR ZA NAJSTARIJU ADVOKATICU (85) U BiH: Staricu udario počasni predsednik Advokatske komore, niko od prisutnih NIJE REAGOVAO!

Još uvek u šoku, Filipovićeva je ispričala da se sve dogodilo pred očima službenih lica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove tokom uviđaja u banjalučkoj Ulici Nikole Tesle.

"Uviđaju u kojem se sprovodio postupak prestanka državne svojine na parceli prisustvovali su službenici RUGIP-a, Pravobranilaštva, i geometar. U jednom trenutku Čizmović je počeo da razgovara s geometrom, a ja sam mu rekla da to ne može da radi, jer je stranka u postupku. Tada me Čizmović ošamario tako jako da sam mislila da sam ostala bez pola lica", ispričala je Meliha Filipović za Srpskainfo.

Krhka, ali itekako hrabra starica, inače je najstariji advokat u BiH i ističe da nikada nešto slično nije doživela u svojoj karijeri.

Međutim, postupak od strane službenih lica uopšte nije bio prekinut nakon incidenta i fizičkog napada na Filipovićevu! Postupak je samo promenio adresu, pa je iz Ulice Nikole Tesle rasprava preseljena u službene prostorije RUGIP-a, kao da se ništa nije dogodilo!? "Tri sata sam prisustvovala raspravi i uopšte se ni sama nisam sjetila da zatražim prekid postupka, što dovoljno govori u kakvom sam šoku zbog svega bila", ispričala je Filipovićeva.

Dodala je kako je tokom rasprave u prostorijama RUGIP-a bio prisutan i portir.

"Reakcija RUGIP-a bila je da tokom rasprave u službenim prostorijama bude prisutan portir, što je i učinjeno. Na kraju me isti portir i ispratio do auta", prisetila se Filipovićeva.

Potvrdila je da će protiv advokata Jovana Čizmovića podneti krivičnu prijavu, ali i privatnu tužbu. "I sada sam u jako lošem psihičkom stanju i očekuju me posete lekarima, a nakon toga ću podnijeti krivičnu prijavu protiv Čizmovića banjalučkom Okružnom javnom tužilaštvu", dodala je 85-ogodišnja advokatica iz Banjaluke. Tvrdnje najstarije advokatice u BiH potkrepljene su i materijalnim dokazima, odnosno zvaničnim zapisnikom Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.

"Službeno lice konstatuje da je na uviđaju na licu mesta došlo do prepirke između punomoćnika podnosioca zahteva Melihe Filipović i stranke u postupku Jovana S. Čizmovića u toku koje je Jovan S. Čizmović udario rukom, odnosno ošamario punomoćnika podnosioca zahteva", konstatovano je u zapisniku.

Dalje je navedeno da se Jovan S. Čizmović usprotivio zapisniku, i da se njegov potpis ne odnosi na sadržaj zapisnika u kojem je konstatovan incident na licu mesta.

Banjalučki advokat Jovan S. Čizmović je u izjavi za Srpskainfo naveo kako se nije radilo o šamaru. "Kada bih rekao šta je ona meni sve govorila… To nije bio šamar, to je bio dodir po obrazu", izjavio je advokat Jovan S. Čizmović.

Na kraju je novinaru Srpskainfo rekao: „Batali to, nemoj sa tim da se baviš“.

Filipovićeva je istakla je da je fizičkom napadu na nju prisustvovalo više svedoka. Iako je 85-ogodišnja advokatica u više navrata istakla da su i službene osobe bile šokirane viđenim, postavlja se pitanje zašto niko od njih nije slučaj prijavio policiji, barem po službenoj dužnosti.

Takođe, drugo pitanje koje se postavlja jeste zašto nakon fizičkog napada na staricu nije prekinut postupak koji se vodio prvo u Ulici Nikole Tesle u strogom centru Banjaluke, a nakon napada je nastavljen u prostorijama RUGIP-a, kao da se ništa nije dogodilo.

Kurir.rs/Sprska info

Foto: Screenshot

Kurir